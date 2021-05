Terra Prohibita – Cycle 1 – Glénat BD

Partagez





Pour ce premier cycle de Terra Prohibita aux Éditions Glénat, les auteurs nous invitent dans un monde rétro post-apocalyptique, se situant au début du 20ème siècle. La végétation est devenue virulente pour les humains et contamine petit à petit chaque « île » de ce monde. Différentes équipes, chacune motivées par des raisons différentes, sont missionnées pour retrouver l’épicentre du mal qui ronge ces différents mondes. Diptyque clôturé depuis le 14 Avril 21.

Le décor :

Un laboratoire de recherche … Le professeur vient de découvrir la terrible vérité : le programme est un échec, et personne ne l’a prévenu des conséquences de ce nouvel écosystème sur le monde . Il n’a pas le temps de comprendre pourquoi, celui-ci est interrompu par un certain Dorian Singer. Le professeur s’aperçoit rapidement, que le bureau central n’a rien à faire de ses conclusions sur ce « virus végétal ». Ce fameux Dorian lui injecte un produit paralysant, avant d’utiliser ses armes sur le pauvre homme. De quoi continuer son expérimentation …

Cité aérienne Britannique, Mai 1909 … Le professeur Singer rentre tout juste de ses expéditions à travers le monde. Le but : trouver de nouveaux territoires pour remplacer ceux déjà perdus après la catastrophe, il y a 20 ans de cela. Y faire pousser la nourriture, même si l’endroit est aride. Trouver des solutions thérapeutiques … Malheureusement, il n’est pas certain que ses intentions soient dénuées de tout intérêt. Derrière une porte blindée, dans sa propre demeure, se cache l’inavouable …

Le point sur la BD :

Denis Pierre Filippi nous entraîne dans un monde « rétro post apo » qui échappe aux règles habituelles de l’apesanteur. Un monde constitué de cités volantes, dont cette « Terra Prohibita » qui n’est autre qu’une Angleterre contaminée par une jungle artificielle.

Le scénario mêle passé et présent pour mieux définir l’avancement de ce qui pourrait s’avérer une catastrophe ou une adaptation ?? Tandis qu’une “guerre” politique et scientifique sous jacente fait rage, confrontant différents groupes d’aventuriers à la recherche de l’origine du problème, secrètement bien gardée par les autorités. Et pour cause …

Une véritable beauté visuelle, d’un monde à géométrie variable, où les décors ne sont que voluptés grâce aux crayons de Patrick Laumond et son incroyable inventivité. Des planches époustouflantes et grandioses grâce aux plans originaux. Des personnages réalistes, mais aussi, grâce aux couleurs bleutées, et verdoyantes employées par Piky Hamilton et du studio Arancia mettant en avant un côté froid, steampunk prononcé.

La conclusion :

Une bd aux Éditions Glénat dont l’audace est bienvenue. Sortons un peu des sentiers battus, avec ce premier cycle composé de deux tomes. Terra Prohibita fascine par son sujet exploitant la corrélation entre nature incontrôlable, débordements scientifiques, enquête et humanité. Une folie visuelle dont le style rétro-post-apo-scifi, nous transporte dans un monde dont on nous cache judicieusement les secrets !!! Premier cycle validé et fortement apprécié !