Sous mes yeux – Un roman de K. L. Slater

Sous mes yeux est un roman de K. L. Slater, paru aux éditions Hauteville, en avril 2021, qui présente un thriller plutôt bien mené. Une histoire dramatique, un thriller captivant, avec une intrigue maitrisée, entre un suspense travaillé et un dénouement à la toute fin.

De nos jours, Rose scanne les deux romans à gros caractères de Catherine Cookson que Mme Groves de choisir, depuis une bonne demi-heure. Après avoir vérifié qu’ils soient bien enregistrés dans la base de données de la bibliothèque, elle les pose sur le comptoir et demande à la vieille dame qi elle veut bien signer leur pétition. Mme Groves glisse les ouvrages dans son sac de courses, avant de se pencher sur la liste de signatures. Après une question de la vieille dame, Rose explique que la pétition est pour sauver la bibliothèque. En effet, l’administration locale a publié une liste d’éventuelles fermetures pour l’année prochaine et la bibliothèque de Newstead fait partie de ces institutions menacées.

Le roman est rapidement captivant, avec le récit de la disparition de Billie, le petit frère de l’héroïne Rose, qui ne s’en remettra jamais. Ce prologue est court et efficace pour attirer l’attention et le suspense. Ensuite, c’est une histoire très bien découpée qui est à découvrir, avec des allers et retours entre le présent et seize années auparavant, qui offrent quelques révélations au compte-gouttes, pour ménager le thriller haletant. Des sujets forts sont au cœur de ce récit entre mort, culpabilité, amour, relation toxique, confiance, suspicion, doute et quête de la vérité. Ainsi l’histoire est troublante, captivante et haletante, avec un personnage attachant, ainsi qu’une intrigue assez bien menée.

Sous mes yeux est un roman paru aux éditions Hauteville, qui présente un drame familial, un thriller captivant, à travers une intrigue bien menée, avec des flashbacks, du suspense, des interrogations, une quête de vérité…