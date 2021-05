C’est aux éditions Delachaux et Niestlé qu’est paru, en mai 2021, le livre Dis, c’est quoi le changement climatique ? Un ouvrage, pour les jeunes lecteurs, qui aborde les notions de climat, de gaz à effet de serre et de réchauffement climatique, de manière ludique et vulgarisée.

Après un sommaire bref et efficace, on découvre notre maison, la planète Terre. Une planète avec une lune, qui est en équilibre cosmique avec le soleil. Puis, sur la deuxième double page, les enfants découvrent que la chaleur de l’astre solaire maintient la Terre au chaud. Une partie de la chaleur est renvoyée, par les nuages et les gaz atmosphériques, qui nous protègent. Une autre partie de cette chaleur est piégée par les nuages et les mêmes gaz atmosphériques, absorbée par la Terre et par les océans. Avec ce système naturel, il en résulte qu’il y a une température idéale pour vivre sur notre planète.

Le livre est réellement ludique, pour les jeunes lecteurs qui vont découvrir à chaque double page de grandes illustrations colorées et attrayantes, pour découvrir la planète, son fonctionnement pour que la vie soit possible, ainsi que les causes et conséquences du réchauffement climatique. Les schémas sont nombreux et clairs, les dessins accompagnés de légendes, pour pouvoir mieux visualiser et comprendre, pour les enfants. Le texte est simple et court, vulgarisé, permettant aussi de comprendre un vocabulaire plus spécifique, comme l’effet de serre, les climats, le méthane. Le texte est coloré, avec des tailles de police différentes, pour mieux visualiser le plus important ou les mots indispensables. L’ouvrage joue avec le visuel, entre les grandes illustrations colorées, les schémas, les textes de toutes tailles et colorés, les flèches des légendes, devenant ainsi très accessible aux enfants, pour comprendre le changement climatique, et toutes les causes et conséquences, afin qu’ils puissent être sensibilisés et peut-être même acteurs. Un glossaire vient compléter l’ouvrage, pour les plus curieux.

Dis, c’est quoi le changement climatique ? est un livre ludique et coloré, des éditions Delachaux et Niestlé, qui aborde les notions de climat et réchauffement climatique, de manière complète, sensible et compréhensible pour les enfants, à partir de 6 ans.