La lingerie sexy , comment vous rendre irrésistible

Peu importe vos formes ou votre taille, la lingerie coquine que vous achetez doit vous permettre de vous sentir merveilleusement bien dans votre peau. Autrement dit, vous devez être sexy, sensuelle, désirable, mais surtout, spéciale. Lorsque l’élu de votre cœur éteint la télévision parce qu’il vous a remarquée dans votre lingerie sexy, c’est un plus indéniable et un coup de pouce pour votre ego. Comment choisir sa lingerie coquine ? Découvrez ci-dessous des astuces pour y arriver.

Connaissez vos options

Avant de commencer votre shopping de lingerie hot, il est important pour vous d’avoir une idée des diverses catégories de pièces disponibles. Voici quelques lingeries coquines que vous pouvez trouver.

Le Bodysuit : C’est un ensemble d’une seule pièce fait de sous-vêtements et d’une brassière ou soutien-gorge. Également connu sous le nom de teddy, cet article est parfait pour les occasions spéciales ou pour être superposé à une tenue.

Le Bralette : il s’agit d’un type de Soutien-gorge sans armature. Ils sont souvent en dentelle et conviennent mieux aux femmes à petite poitrine.

Le Corset : C’est une pièce de lingerie utilisée pour réduire votre tour de taille, la rendant plus fine et sensuelle.

Le Bustier : le bustier est un haut de soutien-gorge qui va jusqu’au ventre, attirant l’attention sur la poitrine.

La Chemise : la chemise est une robe courte qui est superbe seule ou portée avec des strings assortis.

La lingerie sexy et votre morphologie

Il est important de vous sentir à l’aise avec votre propre corps pour avoir confiance en vous. En mettant l’accent sur les bonnes parties du corps, vous vous sentirez attirante et désirable. Accentuez toujours vos caractéristiques positives et minimisez vos caractéristiques négatives. Ainsi, si vous avez :

De petits seins

Choisissez la lingerie coquine qui met en valeur vos fesses ou vos jambes pour détourner l’attention de la taille de vos seins. Si vous êtes mince, les bas et les jarretelles seront parfaits pour attirer l’attention sur vos jambes.

Une poitrine volumineuse ou tombante

Portez votre choix sur des lingeries hot de grande taille avec des hauts à armatures ou à dos nu. Les matières extensibles de type Spandex ou Lycra vous permettront d’ajuster vos seins et les présenter sous leurs meilleurs jours

Des fesses ou des hanches larges

Si vous avez des fesses de grande taille, montrez-les ! Une robe longue et ample avec un haut transparent sera parfaite pour cela. Évitez les styles ajustés à la taille ; optez pour des articles à la coupe plus droite. N’oubliez pas que vous voulez que le tissu frôle, drape ou coule gracieusement autour de vos hanches et non qu’il vous serre, vous tire ou se froisse aux mauvais endroits.

L’occasion

Tout comme pour les tenues, il existe une lingerie différente en fonction des occasions. Si vous devez par exemple célébrer la saint-Valentin, il est préférable de sortir le grand jeu et de choisir quelque chose d’extravagant. N’ayez pas peur à cet effet d’expérimenter. Sortez de vos sentiers battus avec de nouvelles couleurs ou de nouveaux textiles.

La saison

À chaque changement de saison, il est recommandé de changer de lingerie. Durant les mois froids de l’hiver optez pour des pièces plus lourdes et pour des pièces à superposer comme les bodys et les teddies. Par contre, tournez-vous vers des articles plus légers durant l’été. Les tissus tels que le coton, le jersey léger ou la dentelle sont par conséquents de bonnes options pour combattre la chaleur. De plus, puisque l’été est le moment de montrer votre corps dans de jolis débardeurs et des robes à bretelles, vous devez vous assurer d’avoir une belle lingerie coquine en dessous, car elle sera certainement visible.

Lors de vos séances de shopping pour une lingerie sexy, prenez simplement du bon temps. Expérimentez différents styles avant de faire votre choix. Vous devez essayer différents styles et voir ce qui vous convient le mieux. Quelle que soit vos courbes, vous trouverez une pièce qui vous rendra belle.