Prime Slime – Du webcomics au recueil de gags chez Jungle Éditions 

Depuis 2017, la page instagram de Prime Slime bat des records d’abonnements ! Et pour cause : un florilège de gags tous plus absurdes les uns que les autres, mêlant humour noir et satire de notre société. C’est aux Éditions Jungle, que les deux créateurs de cette folie pure, ont décidé de confier leur « bébé » irrévérencieux !

Pour ceux qui ont besoin d’une bonne barre de rire après cette rentrée de septembre, ce recueil est paru le 19 août 21 !!

Le décor :

Un format comics, une couverture souple … Parfait pour glisser votre Prime Slime dans votre sac et vous le trimballer n’importe où en cas de besoin urgent de rigolades intempestives !

Déjà, dès la deuxième de couv., la présentation des auteurs donne le ton de leur extravagance : des définitions d’eux mêmes aussi incohérentes que ridicules. Je cite : « A fini deuxième au championnat du plus gros mangeur de carreaux d’arbalète. A fini premier aux urgences ». Ou encore « A tellement peu dormi pendant ce livre qu’un pickpocket lui à fait des cernes « !! Mais W​TF​​????? me direz-vous !!! On vous aura prévenus !

Et on enchaîne sur une série de gags d’ une ou deux pages. Personne n’est épargné : enfants, religions, émissions de télévisions … quelquefois c’est glauque, d’autres léger, mais toujours cinglant ! Les auteurs s’amusent et nous rappellent qu’une image peut souvent être trompeuse ! Souvent la première vignette est un plan rapproché qui ne nous permet pas d’évaluer la situation, et c’est seulement lorsque le plan s’éloigne sur les vignettes suivantes, que le gag prend toute sa dimension !!!

Le point sur le comic-book :

Lorsque Rémy Parasquive s’aperçoit que son talent « inné » d’illustrateur ne l’a jamais touché, et qu’il dessine aussi bien qu’un « manchot tétraplégique », il décide de s’éclater sur les « scénarios » de ses gags. Faire rire sur des sujets comme la guerre, la pauvreté, Hitler … des sujets considérés comme lourds, n’est pas aisé et sûrement très casse-gueule !

Avis à la population : si vous ne supportez pas l’humour bête et méchant, bien noir , passez votre chemin !!! Prime Slime n’est pas pour vous ! Pour les autres, ce sont des rires spontanés et francs qui vous attendent, et vous poufferez certainement de ces idioties, qui, si on gratte un peu révèlent toute l’incohérence humaine !

Heureusement pour nous, tout le monde n’est pas aussi nul en dessin que R. Parasquive, et c’est Clément Schoendorff qui prend gentiment le relais. Grâce à ces petites « mascottes » sans pieds ni mains, mais avec une bonne grosse tête immaculée, les gags s’animent un à un. Des personnages présents en majorité dans les séquences, mais pas que. Le secret de ce recueil aux Éditions Jungle : observer un maximum de détails en arrière-plan, lorsqu’il y a. Puis, se laisser balader dans ces différents styles graphiques qu’il adapte au fil des gags.

La conclusion :

Une bonne tranche de rire bienvenue en ce début septembre ! Entre la rentrée scolaire/travail, la fin des vacances, ce Prime Slime nous fait l’effet d’un petit remontant dont on avait bien besoin ! Un recueil de gags satiriques, riche en situations cultes, historiques, cinématographiques … aux éditions Jungle, truffés de références. De la pop culture hilarante faisant office d’anti-dépresseur ! Si les antibiotiques ne sont pas automatiques, ce « lexomil illustré » est fortement conseillé !!!