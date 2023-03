La Vie Volée de Nicolas Cherkassky : mensonge ou réalité ?

L’auteure Aurélie Ramadier est le cerveau derrière ce roman d’espionnage digne d’un James Bond, intitulé L’affaire Cherkassky. Ce livre, publié le 24 novembre 2022, transporte les lecteurs à Moscou en 1981 où Nicolas Cherkassky est poursuivi par le KGB. Après avoir échappé au goulag, il réussit à franchir les murs de l’ambassade française et est sauvé. Cependant, il a été retenu en URSS contre son gré pendant 37 ans, et n’a pas eu le droit de retourner en France, bien qu’il soit français. Comme d’autres hommes avant lui, passionnés par le soviétisme, il a semble-t-il fait un très mauvais choix…

L’affaire Cherkassky, un roman écrit par Aurélie Ramadier

L’histoire se déroule dans les années 2000 et le lecteur, avide d’en savoir plus, suit la narratrice Camille, une journaliste intelligente et perspicace qui sort de grandes écoles et qui a déjà fait ses preuves. Elle réussit à approcher Dominique, un expert russophile qui l’aide à s’attaquer à une affaire sur l’espionnage de la Russie, le but du journal pour lequel travaille la narratrice est clairement de présenter la patrie de manière relativement positive. Camille choisit cette affaire, un peu à contrecœur, puisqu’il faut bien travailler… Et puis, elle a vécu en U.R.S.S elle-même, même si elle ne parle pas russe. Quelques flashbacks lui restent encore en tête, mais cela reste relativement abstrait…

Cependant, son destin prend une tournure inattendue lorsqu’elle découvre dans Une vie volée : un ouvrage très intense, qui a été écrit par une autrice appelé Danielle Hébert. Elle y trouve une carte et surtout, elle découvre la vie de Nicolas Cherkassky, qui a échappé deux fois au goulag, a été mutilé et torturé par le KGB. La vie de Camille est totalement bouleversée, et elle doit enquêter sur cette affaire seule, confrontée à des menteurs et des agents hauts en couleur.

Un polar aux multiples rebondissements

Le roman est un polar qui sort du lot, avec de nombreux rebondissements et retournements de situation auxquels on ne s’attend clairement pas. Les personnages sont très bien décrits, bien que l’auteure utilise une plume simpliste à la portée de tout le monde. Elle réussit ainsi à capter l’attention des lecteurs, même de celles et ceux qui ne sont pas habitués à lire des romans de plus de 400 pages.

L’affaire Cherkassky est également une véritable leçon sur les services secrets. En effet, cet ouvrage permet d’en apprendre plus sur les espions, leur manière de penser, leur mode de vie, leur façon de travailler et la manière dont ils manipulent les gens. Ramadier donne un tout petit aperçu de ce monde secret, qui est souvent inaccessible au public et qui nourrit tant de fantasmes dans la culture populaire… L’auteure a réussi à écrire un roman qui ressemble beaucoup à un film. Les scènes sont rythmées et les dialogues sont très naturels, ce qui permet aux lecteurs de facilement visualiser les scènes dans leur esprit. Ce roman mérite une adaptation sous forme de film ou de série.

Mensonges et illusions

Cet ouvrage nous rappelle également que la vérité est souvent difficile à découvrir, surtout lorsque l’on voyage seul. Dans cette enquête, Camille est confrontée à des menteurs et des agents qui ont l’illusion dans le sang. Elle doit analyser les témoignages de chacun pour déterminer qui est ce fameux Nicolas Cherkassky et si tout ce qui a été dit sur lui est vrai… Et comme dit un des personnages du livre : « plus c’est gros, plus ça passe ».

Outre les sujets de l’espionnage et des services secrets internationaux, ce récit réussi aborde des thèmes beaucoup plus humains tels que la quête de soi-même, la recherche de la vérité et la résilience. Malgré sa jeunesse, Camille fait preuve d’un courage rare : seule face à des hommes qui la prennent pour une bécasse, cette journaliste est une icône féministe qui ne se laisse pas faire !

Un personnage en quête d’identité

Nicolas Cherkassky, la cible centrale de l’histoire, est présenté comme un individu en quête de son identité. Bien qu’il soit né en France, il a été retenu en Union Soviétique et a survécu au goulag. D’ailleurs, il a été torturé, mutilé et incarcéré à plusieurs reprises par le KGB, et a finalement été retenu en URSS contre son gré pendant 37 ans : c’est ce que le livre dit… Mais est-ce vrai ?

La narratrice Camille, quant à elle, veut vraiment savoir qui est Cherkassky. Elle rencontre des personnages hauts en couleur et à des témoignages contradictoires, ce qui rend la mission d’autant plus difficile. Petit à petit, la journaliste se transforme en espionne aussi. Elle doit faire preuve d’une grande perspicacité pour trier le vrai du faux et découvrir ce qui est arrivé à Nicolas Cherkassky. Sa quête pour découvrir la vérité est également une quête personnelle, car elle doit faire face à ses propres démons intérieurs et à ses propres incertitudes quant à son avenir professionnel…

Aurélie Ramadier, une plume à découvrir

Ce livre est absolument fascinante : une histoire à la fois touchante et pleine de suspense, ainsi qu’une analyse historique approfondie. L’on sent à quel point l’écrivaine connaît et maîtrise son sujet. En effet, cette spécialiste a vraiment vécu en URSS. Cependant, ce qui rend cette lecture inoubliable, ce sont les instants immersifs et les ambiances évocatrices qui fusionnent harmonieusement la réalité et la fiction…

Site de l’auteure : https://www.aurelieramadier.fr/