Mon petit imagier – Mouillé

La collection, Mon petit imagier, des éditions Sarbacane, se complète avec les titres Mouillé et Brillant, parus en février 2023. Deux livres cartonnés, aux couleurs flashy et effets poudrés, de Elo, qui proposent, à travers une thématique, de découvrir de nouveaux mots et d’explorer des sensations.

L’imagier Mouillé présente, sur la couverture, une paire de bottes, dans une flaque d’eau. Des éléments que les jeunes enfants connaissent bien, en général. En effet, les adultes leur répètent assez de ne pas marquer dans les flaques d’eau pour ne pas se mouiller les pieds et chaussures ! Puis, la première page présente un maillot de bain. Il est bleu et contraste avec le rouge, en fond. Une feuille, avec une goutte d’eau présente la rosée, un élément moins connu et une expérience à découvrir, pour les jeunes enfants…

Ainsi de suite, à chaque page cartonnée et solide, un nouveau mot et une illustration sont à découvrir. Des éléments, objets en rapport avec la sensation de « mouillé », que les jeunes lecteurs vont pouvoir associer et découvrir, par la suite, avec des expériences. En effet, le petit livre va bien au-delà d’un simple imagier, invitant à associer un mot à une image et à enrichir le vocabulaire des enfants. Ici une sensation est suggérée, une notion, afin de mêler et d’associer cela à un mot et une image. Le langage, bien évidemment est développé et travaillé, mais avec cette découverte, l’ouvrage invite aussi à des expériences, pour découvrir la rosée du matin, à toucher la pluie, l’éponge… Le dessin est flashy, avec des couleurs vives et contrastées, qui attirent les regards. Le graphisme est simple, aux effets poudrés, plutôt efficace et plaisant.

Mouillé est un ouvrage flashy et fabuleux, de la collection Mon petit imagier, des éditions Sarbacane. Un livre qui propose aux jeunes enfants de découvrir des mots à associer à des images, mais plus que cela, de les associer à une notion, une sensation…

