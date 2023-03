Capitaine Vaudou – Le trésor de Christophe Colomb

Le trésor de Christophe Colomb est le deuxième tome de la trilogie Capitaine Vaudou, des éditions Delcourt, paru en février 2023. Une bande dessinée de Jean-Pierre Pécau et Darko Perovic, qui présente une histoire inédite du jeu de rôle culte, des éditions Black Book.

Dans les Bahamas, sur les bords de l’île San Andreas, l’île des fantômes, un homme informe le capitaine que la lune se lève. Le Baron Mort Lente affirme à monsieur Tubbs, qu’il est temps de descendre à terre. Aussi, il demande à préparer la chaloupe. Monsieur Tubbs interroge son capitaine, demandant combien d’hommes il leur faudra. Le capitaine répond donc qu’il y aura besoin de quatre hommes, en plus d’eux deux. Puis, il ajoute qu’il ne faut pas oublier le petit Rodolphe. Le second ne semble pas ravi, mais Baron Mort Lente reste ferme, même s’il sait qu’il s’agit d’un enfant ! Quelque temps après, une chaloupe est sur les flots calmes, avec le capitaine à bord. Des hommes y descendent une cage. Baron Mort Lente se tourne vers son second pour savoir s’ils ont tout ce qu’il leur faut… Monsieur Tubbs liste le contenu d’une sacoche.

L’histoire du Baron Mort Lente et celle de l’irlandais Cormac, se dévoilent un peu plus dans cet album surprenant, toujours empreint de mystères et de magie. Alors que le Baron Mort Lente se livre à des expériences étranges sur le zombie du frère de Cormac. Il veut Cormac et ne reculera devant rien… De son côté, le jeune capitaine irlandais va devoir revoir ses plans et découvrir la magie Vaudou, pour affronter le Baron Mort Lente et tenter de sauver son frère ! Pour lui, les épreuves commencent… La bande dessinée offre un scénario maîtrisé et haletant, plutôt bien posé. C’est rythmé et très plaisant, gardant toujours une part de mystère, dans cet univers fabuleux et inquiétant. Le dessin est tout aussi plaisant, avec un trait travaillé, fluide et vif. Il y a de belles planches à découvrir, tant mystiques que dépaysantes.

Le trésor de Christophe Colomb est le deuxième tome de la série Capitiane Vaudou, des éditions Delcourt. Une histoire inspirée du jeu de rôle éponyme. Un album bien mené, dans lequel on retrouve Baron Mort Lente déterminé et le jeune Cormac qui va devoir s’initier à la magie Vaudou.

