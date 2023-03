Chasseurs de sève – Retour à la source aux Éditions Les Humanoïdes Associés

Sur une planète en terraformation, plusieurs clans, dont celui des Chasseurs de Sève, vivent en autarcie sur un immense arbre « tatoué » qu’ils se partagent. Au-dessus des cimes, l’air est vicié. Et ce sont à présent les branches qui se mettent à pourrir, pour une raison inconnue. Trois êtres issus de clans différents et en guerre doivent trouver une solution pour sauver leur humanité.

Une expédition scifi foisonnante et dangereuse, adaptation du roman de Laurent Genefort.

À retrouver aux Éditions Les Humanoïdes Associés, depuis le 8 mars 23 (+14)

Le décor :

Pierig, un sourcier du peuple des arpenteurs de gouffre, pense que leur « arbre monde » est malade, et en cherche la raison. Il semblerait que la sève ne remonte plus assez dans les frondaisons précipitant l’intégrité et la sauvegarde des peuples.

Un soir, tandis qu’il bade en essuyant les moqueries de son ami Masir, leur village se retrouve attaqué par les chasseurs de sève. Cette « famil » de guerriers sans pitié, qui était déjà venue prospecter dans leur arche, afin de trouver de l’aide. Et, que les « Arpenteurs » ont à l’époque sauvagement assassinés.

Les deux amis tentent le tout pour le tout. Ils se battent côte à côte. Mais leurs efforts sont vains. Le village part en fumée. Pierig est fait prisonnier, tandis que Masir est assassiné. Le survivant craint le pire pour sa vie.

Pourtant, une fois emmené au village des chasseurs de sève, on lui demande de l’aide. Malgré les rancœurs entre ces deux peuples, une expédition s’organise pour découvrir pourquoi l’arbremonde se détériore . Pour cela, il va falloir entreprendre un long voyage vers le « ventre monde » où créatures dangereuses et découvertes inattendues vont se bousculer.

C’est la fille même du grand chef des chasseurs de sève qui mènera l’expédition. Accompagnée par Pierig, toujours prisonnier, qui devra trouver et guérir, avec son bâton de sourcier, la maladie du grand « Alakree ».

Un périple risqué et peut être salvateur …

Le point sur le comics :

Une nouvelle scifi en one shot, tiré du roman éponyme de Laurent Genefort. Alexandre Ristorcelli joue de ses talents sur les deux tableaux. Scénaristique, avec un récit dense, et des échanges forts entre les protagonistes, ennemis jurés d’un côté comme de l’autre. On suit avec attention leurs querelles, leur rapprochement, et leur entente « forcée » par la situation.

Et, graphiquement, puisque l’auteur signe de décors foisonnants et assez mystiques, cet univers incroyablement hostile, peuplés de créatures et de peuples imaginaires. On est pris dans ce tourbillon vert anxiogène, quelquefois terrifiant avec ces bestioles aussi grandes que cet arbre rassemblant plusieurs peuples !

Une conception grandiose, pour ces Chasseurs de Sève ! Il est vrai que le grand format des éditions Les Humanoïdes Associés, accentue et met en avant la beauté de chaque planche. Et, sous les doigts de Ristorcelli, les personnages et quelques scènes sont tout en sensualité. Tandis que tout ce qu’il y a autour, gagne en force et en sauvagerie !

La conclusion :

Nouvelle œuvre scifi majeure ! Cette adaptation de Chasseurs de sève aux Éditions Les Humanoïdes Associés nous entraîne dans une aventure complète aussi pure que précieuse. La vision de Ristorcelli est comme une évidence : ses graphismes surgissent immédiatement à nos yeux lorsqu’on lit le roman initial ! Il signe là un perfect, pour cette adaptation !