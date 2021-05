Le chapeau charmant – L’école des loisirs

Le chapeau charmant est un petit roman de la collection Mouche, des éditions L’école des loisirs, paru en avril 2021. Un ouvrage rythmé, plein d’imagination, de Valentine Goby et Evelyne Mary, qui présente une jeune fille qui trouve, dans un parc, un chapeau de paille abandonné.

Une jeune fille s’ennuie dans le parc désert. Elle se promène solitaire, le nez en l’air, en trainant des pieds. Elle trouve que l’été est long et aimerait que ce soit la rentrée. Mais en attendant, elle joue à la petite fille sage, avec des cheveux nattés, une robe plissée. Elle observe les nuages. Mais d’un seul coup, elle glisse et tombe. Elle a marché sur un chapeau ! Elle trouve cela étrange un chapeau au milieu d’une allée. Elle le ramasse et le regarde. Le chapeau est simple, en paille tressée, orné d’un ruban noir. La jeune fille se dit que quelqu’un a dû le perdre ce matin même ou la veille au soir.

L’histoire est douce et pleine d’imagination, avec cette jeune fille, narratrice, qui s’ennuie un peu, à la fin de l’été. Mais un jour, alors qu’elle se promène dans un parc, non loin de chez elle, elle découvre un chapeau abandonné. Elle va alors s’imaginer ses propriétaires, entre un grand-père, un gondolier, un chapelier, une musicienne… Le récit est bien rythmé, pour les jeunes lecteurs, entre rimes et phrases courtes. Le petit roman décrit ainsi la solitude d’une enfant qui laisse vagabonder son imagination autour d’un chapeau qu’elle a trouvé dans le parc, s’inventant ainsi des histoires de toutes sortes et se rappelant de tendres moments, avec des êtres aimés. La fin est tout à fait surprenante et douce, elle plaira à tous les enfants. Le récit est accompagné de quelques illustrations douces et plaisantes, au graphisme simple.

