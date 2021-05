Le dernier titre de la collection 3 minutes pour comprendre est paru le 22 avril au Courrier du livre. Il s’agit de 3 minutes pour comprendre les 50 notions-clés du judaïsme, rédigé par Eliette Abécassis.

Quand et où est né le judaïsme ? Qu’est-ce que le chabbath ? Quelle différence y a-t-il entre les Ashkénazes et les Sépharades? Toutes ces questions et beaucoup d’autres trouvent leurs réponses dans ce livre incontournable pour comprendre cette religion.

Le livre

Ce livre est divisé en cinq grandes parties.

La vie juive

On y évoque la circoncision, la bar-mitsva, le chabbath ou la cuisine juive…

Les fêtes juives

Ces fêtes sont Roch Hachana ( Nouvel An juif), Yom Kippour, Hanouka, Pessah…

La pensée juive

On la retrouve dans la Torah, le talmud, la kabbale, l’humour juif…

Tradition et transmission

La transmission se fait par les Dix Commandements, la synagogue, Jérusalem, Israël…

Le peuple juif

Vous découvrirez les patriarches, Moïse, les rabbins, l’horreur de la Shoah et de l’antisémitisme…

Comme toujours, dans cette excellente collection, on peut souligner le soin apporté aux illustrations qui enrichissent les notions développées. Un petit bémol, un lecteur n’étant pas de confession juive, aimerait comprendre la signification de la kippa, un des symboles les plus visibles et comprendre le rapport de Jésus à la religion juive : Jésus de Nazareth, la personnalité juive la plus connue de tous les temps.

La lecture de 3 minutes pour comprendre les 50 notions-clés du judaïsme, d’Eliette Abécassis est très instructive. Elle donne au lecteur les clés pour comprendre la religion juive. Elle permet également d’éclairer certaines notions peu ou pas connues des non juifs.