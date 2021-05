S’il fallait se dire adieu – Editions Hauteville

S’il fallait se dire adieu est un roman, en format poche, paru aux éditions Hauteville, en avril 2021. Un ouvrage de Madeleine Reiss, touchant, tendre et bouleversant, un drame qui cache aussi quelque chose de positif, de beau et de bienveillant.

Quand Scott ouvrit la porte de sa chambre, pile entre ses deux yeux, une bille de mousse bleue le percuta ! Danny, son colocataire, était content d’avoir visé juste, son visage était rayonnant de joie. Scott, quant à lui, tout juste debout, avait du mal à ouvrir les paupières, mais ne put s’empêcher de lui rendre son sourire. L’allégresse de son colocataire était contagieuse, même de si bon matin. Scott lui demanda, d’ailleurs, s’il lui arrivait de dormir, tout en se dirigeant vers la cuisine et contournant son ami. Voilà trois mois qu’il cohabitait dans un logement étudiant de King’s Cross avec un individu surprenant et plutôt sauvage.

Le roman est émouvant et bouleversant, qui aborde un sujet délit et sensible. En effet, Scott souffre d’une insuffisance cardiaque et apprend rapidement que ses derniers résultats ne sont pas bons. Ainsi, le jeune homme de dix-neuf ans se prépare à quitter cette terre, mais pas avant d’avoir fait le nécessaire pour sa mère, qui a toujours tout fait pour lui. Aussi, Scott se met en tête à trouver l’homme idéal, afin que sa mère ne se retrouve pas seule. La plume et le rythme sont délicats et posés, offrant une lecture plaisante. Le récit est attendrissant, poignant, touchant, avec ces deux personnages attachants, notamment. Le courage, la force, l’amour maternel, mais aussi la colère, la renonciation, l’acceptation sont à retrouver au cœur de cette lecture.

