Le chat, le môme et le bison est un roman jeunesse, de Sébastien Gendron et Oriol Vidal, paru aux éditions Poulpe fictions, fin mars 2023. Un livre original, sensible, entre aventures et réflexions sur la condition animale, la maltraitance, la vie, la nature…

Orson est un chat au pelage noir mangé aux mites. Il a la peau sur les os, il faisait 2,3 kilos à la dernière pesée. Il a 19 ans au compteur et se croit encore capable de sauter d’un meuble à un autre. Mais ce soir-là, c’est encore raté pour Orson. Pourtant, le félin a de la volonté, car après une forte impulsion des membres postérieurs, il a déployé son corps et tendu ses pattes vers les hauteurs. Malheureusement, en cours d’exécution, le chat se rend compte que le saut ne sera pas assez long. Le chat chute, sort ses griffes et les plante dans la nappe, car c’est impossible pour lui de dégringoler ! Les verres se renversent donc et l’un d’eux se fracasse contre le bord d’une assiette, qui se fend sous le choc.

Orson est un vieux chat, qui va bientôt être euthanasié… Patrik, garçon de dix ans, le comprend rapidement, mais ne l’accepte pas. Alors, il décide de s’enfuir, un soir, et d’offrir à son chat une chance. Sans réellement de plan, Patrik s’embarque pour une nuit pleine de surprises, de rencontres, de choix et d’aventures. Le roman bien rythmé, reste assez intense, car tout se déroule sur une nuit, bien remplie ! Les jeunes lecteurs se plongent rapidement dans cette aventure palpitante, pleine de tendresse, mais aussi pleine de surprises et de réflexions. Les sujets du deuil, du droit sur la vie, des conditions animales, de la lutte contre la maltraitance animale sont au cœur de ce récit touchant. Quelques illustrations, en noir et blanc et gris, accompagnent parfaitement l’histoire.

Le chat, le môme et le bison est un roman jeunesse touchant, des éditions Poulpe fictions. Un récit captivant et tendre, qui présente l’aventure d’une nuit intense, pour le jeune Patrik, parti avec son chat qu’il affectionne par-dessus tout, pour une fugue improbable…

