Le zoo des animaux disparus – Tome 4

Le zoo des animaux disparus est une série des éditions Bamboo, qui se poursuit avec ce quatrième tome, paru en mars 2023. Une bande dessinée de Christophe Cazenove et Bloz, qui propose de découvrir un parc zoologique singulier qui ne présente que des animaux éteints.

Un nouvel espace est sur le point de voir le jour, dans le parc zoologique des animaux disparus. La directrice écoute Lenny qui explique le problème. Entre les jours fériés et les week-ends, les ouvriers ne sont quasiment jamais sur le chantier. Aussi, les travaux sur le nouveau secteur des primates n’avancent pas… C’est pour cela que tout le monde s’affaire dans le zoo, pour finaliser les enclos. La directrice demande s’il pense quand même avoir terminé pour l’ouverture. Lenny court dans tous les sens, met des piquets et poursuit la conversation, suivi de la directrice du zoo. Il pense qu’ils ne seront pas prêts pour l’ouverture du matin. La directrice s’interroge, mais l’homme la rassure, affirmant et répétant que tout le monde s’active, donc les primates sont à la buvette, la billetterie, le glacier, au nettoyage…

En effet, le parc zoologique singulier, s’apprête à accueillir des primates disparus et menacés. Ainsi tout le monde s’affaire, dans ce zoo, pour le bien-être des animaux et leurs logis. Aussi les gags s’enchaînent, dans cette bande dessinée qui se veut drôle, mais aussi instructive. En effet, à travers le quotidien des différentes personnes qui travaillent au zoo, les situations et les dialogues, on oscille entre humour et instruction. Un album plein de bonne humeur, plaisant à découvrir et invitant à prendre conscience des espèces en voie de disparition, ceux en danger imminent et ceux déjà disparus. Des fiches techniques et un cahier pédagogique viennent compléter l’ouvrage, pour les plus curieux. Le dessin reste simple et efficace, expressif et coloré.

Un quatrième tome de la série Le zoo des animaux disparus est à retrouver aux éditions Bamboo. Un album plein d’humour et de connaissances, pour découvrir un parc zoologique singulier, accueillant des espèces disparues et en grand danger d’extinction.

Lien Amazon