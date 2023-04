Le festival Canneseries a dévoilé son palmarès

Le festival Canneseries s’est achevé mercredi soir. Après quatre jours de compétition, le jury a dévoilé son palmarès, récompensant la série norvégienne « Power Play ». Lors de la cérémonie de clôture, présentée par Camille Chamoux, Sarah Michelle Gellar, l’interprète de la série à succès des années 90, « Buffy contre les Vampires » a été ovationnée sur scène en recevant le Canal + Icon Award. Un peu plus tôt dans l’après-midi, elle avait donné une masterclass dans le grand auditorium du Palais des Festivals. La soirée s’est achevée par la projection du premier épisode de la saison finale de « La fabuleuse Mme Maisel », en présence notamment de Rachel Brosnahan et Tony Shalhoub.

Retour sur cette sixième édition marquée par plusieurs temps forts et un palmarès plutôt politique. A noter, pour cette sixième édition, l’entrée en compétition des séries documentaires.

B.R.I et Tapie

Parmi les séries présentées cette année au festival, on retiendra deux séries françaises : « B.R.I » diffusée dès lundi sur Canal + qui nous plonge au cœur de la brigade de recherche et d’intervention de Versailles avec un formidable casting (Emmanuelle Devos, Vincent Elbaz, Bruno Todeschini, Ophélie Bau, Théo Christine…) et « Tapie » de Tristan Séguéla à voir prochainement sur Netflix avec un impressionnant Laurent Lafitte dans le rôle du charismatique homme d’affaires.

Plusieurs rendez-vous avec le public

Comme les années précédentes, l’espace Miramar avait ouvert ses portes au public pour des rendez-vous et des rencontres. Pour cette sixième édition, les scolaires ont été invités à rencontrer Melha Bedia venue parler de son métier et de sa série « Miskina, la pauvre » sur Prime Video ainsi que Michèle Bernier, héroïne de «La stagiaire » pour un échange autour de la justice, entre fiction et réalité.

Une partie du casting de la série « Les Mystères de l’Amour » était là pour le plus grand plaisir de ses fans. Hélène Rolles, pour la première fois à Canneseries, a pu mesurer sa côte de popularité, toujours intacte.

Miguel Angel Munoz, Beatriz Luengo et Monica Cruz étaient à Cannes pour présenter un épisode de « Un, dos, tres nouvelle génération ».

L’année dernière, Canneseries annonçait le tournage de la série entièrement tournée dans la cité des festivals, « Cannes confidential ». Pour cette sixième édition, le public a pu découvrir le premier épisode en présence de Lucie Lucas, Tamar Marthe et Jamie Bamber.

C’est au Palais des Festivals que se sont déroulées les séances de dédicaces des séries quotidiennes de TF1, « Demain nous appartient » et « Ici tout commence ».

Sarah Michelle Gellar

Enfin, les fans de Sarah Michelle Gellar ont dû patienter jusqu’au dernier jour du festival pour voir Sarah Michelle Gellar. Avec son rôle éponyme dans « Buffy contre les vampires », l’actrice américaine a marqué toute une génération. D’ailleurs, lorsque les organisateurs de Canneseries ont annoncé qu’elle donnerait une masterclass à l’espace Miramar, les places sont parties en quelques minutes, si bien que l’événement a dû être déplacé au Palais des Festivals.

Lors de la cérémonie de clôture, la comédienne a reçu un Iconic award, amplement mérité.

Le palmarès

Le jury compétition séries longues était présidé par Lior Raz. Il était accompagné de Shirine Boutella, Zabou Breitman, Stewart Copeland et Daryl McCormack.

Le jury compétition séries courtes était composé de Javier Ambrossi et Javier Calvo (présidents), Marina Rollman, Simona Tabasco.

Le jury séries documentaires était composé de Asif Kapadia (président), Nathalie Marchak, Mélissa Theuriau.

Voici le palmarès :

Meilleure série : « Power play » (Norvège) de Kare Christoffer Vestreheim.

Meilleur scénario : « Bargain » (Corée du sud) de Woo-Sung Jeon, Byeong-Yun Vhoi, Jar-Min Kwak

Meilleure musique : « Power Play » (Norvège)

Meilleure interprétation : « Corduroy » (Israël) de Dar Zuzovsky

Prix spécial d’interprétation : Le cast de « Cathago » (Israël)

Meilleure série courte : « The left-handed son » (Espagne)

Meilleure série documentaire : « Draw for change ! » (Belgique)

Rendez-vous l’année prochaine pour la septième édition de Canneseries.