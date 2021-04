Le livre des merveilles, une bande dessinée adaptée des récits de Marco Polo

Le livre des merveilles est une bande dessinée adaptée des récits de Marco Polo, parue aux éditions Soleil, dans la collection Métamorphose, en avril 2021. Un bel ouvrage d’Etienne Le roux et Vincent Froissart, qui conte l’incroyable voyage d’un jeune vagabond qui rencontre un vieil homme, Marco Polo…

Italie, 1215, un homme drôle vêtu, est suivie par un autre homme qui tire une petite charrette. Ils quittent Venise. Le porteur n’est pas sûr d’avoir tout compris. Puis, il demande qu’elle est la destination. Le vieil homme répond que leur destination est le port de Rimini. L’homme s’interroge encore, il continue à questionner, notamment pour le temps qu’il faut pour arriver à destination. Le vieil homme poursuit sa marche et affirme que s’ils ont de la chance, il faudra une bonne semaine. Le porteur répond que ce n’est pas du tout ce qu’il avait compris. Du coup, il revient sur la somme convenue, puis explique son prix, en ajoutant les frais de gîte, le couvert, l’usure des semelles, l’éloignement de la famille… Le vieil homme rétorque qu’il n’en est pas question, car un contrat est un contrat. Aussi, il continue sa route, affirmant que le porteur l’accompagnera jusqu’au bout pour la somme qu’il avait acceptée.

Le porteur devient menaçant, mais le vieil homme arrive à le mettre à terre, et poursuit seul, avec sa charrette, son voyage. Un peu plus tard, un enfant le suit. Dans la soirée, il ose approcher du vieil homme qui lui propose à manger. Ainsi, le jeune vagabond va venir en aide au vieil homme, partir pour le port de Rimini, tout en tirant la petite charrette. Débute pour lui un voyage captivant, car le vieil homme s’avère être Marco Polo, qui lui raconte ses aventures. La bande dessinée est touchante et merveilleuse, avec ce jeune enfant, un peu vagabond, qui suit avec plaisir et curiosité les récits du vieil homme. L’histoire transporte facilement les lecteurs dans ce voyage mêlé de confidences et de grandes aventures, plutôt touchant, avec l’envie de transmettre et la passion. Le dessin est tout aussi fantastique et habile, avec un trait fluide et vif, un travail raffiné, avec quelques planches agrémentées d’enluminures et d’autres splendides.

