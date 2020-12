Les 6 techniques B2C qui peuvent booster votre stratégie marketing B2B

Depuis toujours, les techniques de marketing utilisées pour les professionnels diffèrent de celles dédiées aux particuliers, notamment parce que les problématiques de ces deux cibles ne sont pas les mêmes.

En marketing B2B (business to business, autrement dit de professionnels à professionnels), la cible est plus limitée mais spécialisée, le ton est plus professionnel et le message plus spécifique alors qu’en marketing B2C (business to consumer, c’est-à-dire des échanges commerciaux avec des particuliers), l’audience est plus large et moins experte, le ton doit être plus simple pour être compris par le plus grand nombre et le message est court et percutant.

Cependant, aujourd’hui, le monde du B2B évolue et les spécialistes du marketing se tournent de plus en plus vers les techniques et stratégies BtoC pour continuer à être efficaces.Voici donc 6 techniques marketing B2C à adopter pour dynamiser votre stratégie B2B.

Jouer sur les émotions

Contrairement au B2C, les professionnels du marketing B2B utilisent un ton plus professionnel et factuel. L’objectif est d’aider les entreprises à se développer et non pas à rendre leur vie plus facile. Cependant, cela ne signifie pas que les campagnes marketing B2B doivent être dénuées d’émotions puisque votre audience est composée d’êtres humains ayant des sentiments.

De plus, les produits et services que vous vendez vont avoir un impact sur la compétitivité, la réputation ou la réussite d’une entreprise. Adressez-vous à vos clients B2B en abordant ces sujets qui comptent pour eux. De cette façon, vous allez susciter leur intérêt et créer de l’engagement. En trouvant les bonnes émotions, vous parviendrez alors à augmenter votre taux de conversion.

Utiliser les réseaux sociaux

En comparaison avec le marketing pour les particuliers, les réseaux sociaux ne sont pas ou peu utilisés par les spécialistes du marketing B2B. Pourtant, avec 840 000 entreprises françaises présentes, LinkedIn est le réseau social le plus utilisé par les décideurs B2B en France. Augmentez vos chances d’atteindre vos clients professionnels en incluant LinkedIn dans vos campagnes marketing, notamment en faisant de la publicité, en sponsorisant ou en publiant du contenu sur ce réseau de professionnels.

Autre atout non négligeable, le coût par lead sur LinkedIn serait 28% moins élevé que sur Google AdWords (source).

Développer un marketing de contenu

Aujourd’hui, le marketing de contenu est incontournable. En publiant du contenu de qualité, notamment sous la forme de blog, les entreprises B2C parviennent à générer du trafic sur leur site web, à attirer des leads, à les convertir en clients et à les fidéliser. Elles augmentent leur visibilité, leur crédibilité et leur notoriété, elles sont mieux référencées naturellement et elles augmentent leur chiffre d’affaires.

En tant qu’entreprise B2B, vous devez impérativement mettre en place une stratégie de contenu efficace et performante. Choisissez soigneusement vos sujets pour être certain de vous adresser à la bonne audience. Les articles ne doivent pas vanter vos produits / services, mais ils doivent aborder les problématiques auxquelles votre cible est confrontée et comment les résoudre (parfois en faisant habilement référence à vos produits / services).

Mettre en avant sa culture d’entreprise

Dans le monde du B2C, les entreprises n’hésitent pas à raconter une histoire et à mettre en avant leurs origines et leurs valeurs pour attirer les consommateurs. N’hésitez pas à faire de même et mettez l’accent sur la culture et la personnalité de votre entreprise B2B au travers de votre stratégie marketing. De cette façon, vous humanisez votre entreprise et vous en montrez un aspect méconnu à votre audience.

Innovante, humoristique, soucieuse de l’environnement, traditionnelle, etc., quelles que soient votre personnalité et votre culture, elle doit apparaître sur votre site web, votre blog et vos publications sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettra de tisser des liens plus forts avec vos clients et prospects.

Offrir des objets publicitaires

Dans un monde de plus en plus virtuel, offrir des cadeaux physiques permet de se différencier et de marquer davantage les esprits. Une clé USB, une gourde personnalisée ou une batterie externe va être utilisée par vos clients et prospects, ce qui vous permet de ne pas être oublié. De plus, tout le monde aime recevoir des cadeaux, les particuliers comme les professionnels.

Pour le lancement d’un produit, lors d’un salon ou d’une foire, ou pour les fêtes de fin d’année, les occasions d’offrir un cadeau promotionnel ne manquent pas. Cependant, on n’offre pas les mêmes cadeaux à des consommateurs qu’à des entreprises. En B2B, vous devez impressionner vos clients, et pour cela, vos cadeaux doivent être soignés et avoir plus de valeur et de prestige qu’un simple stylo à bille ou un porte-clés. Par exemple, vous trouverez une grande variété d’objets publicitaires personnalisés sur ce site.

Appliquer la transparence des prix

En B2C, le consommateur accorde une grande importance aux prix. S’il ne trouve pas rapidement les tarifs de vos produits ou services sur votre site Internet, l’internaute ira directement voir la concurrence. Ce comportement est de plus en plus apparent chez les clients B2B.

Dans une société où tout va très vite, le consommateur a besoin de trouver facilement et immédiatement ce qu’il recherche, sans devoir contacter un commercial et perdre du temps à écouter un argumentaire qui ne l’intéresse pas. Ainsi, n’hésitez pas à afficher vos tarifs. Si cela est compliqué (à cause des différentes options possibles), soyez honnête et transparent, et indiquez un prix de base afin que le prospect se fasse une idée, et décide ou non de vous contacter pour en savoir plus.

Pour sortir du lot et vous distinguer de vos concurrents, n’hésitez pas à sortir des sentiers battus en utilisant et en adaptant des techniques marketing qui ont fait leur preuve dans le secteur du B2C.