Pirouette Cacahouète – Des jeux natures et créatifs français

Pirouette Cacahouète est une marque française qui depuis 10 ans s'engage dans une démarche de développement durable, pour présenter des jeux innovants et éducatifs aux enfants. Des jeux variés, ludiques et éducatifs, made in France et Europe, écologiques et humains.

Voilà déjà dix ans que la marque Pirouette Cacahouète imagine et édite des jeux innovants et éducatifs. Des loisirs créatifs, des cabanes en carton, des jeux, des jouets sont à découvrir, dans un catalogue qui s’étoffe petit à petit, au fur et à mesure des années, multipliant aussi les partenariats, pour rester créatif, écologique et économique.

Ainsi, après une cabane en carton, les idées se sont multipliées, proposant aux enfants et aux parents, des kits de loisirs créatifs complets, originaux et fabuleux, des jeux et jouets ludiques et éducatifs, ainsi que les fournitures de papeterie pour les jeunes créatifs. Un catalogue assez complet et plaisant qui propose une belle gamme de jeux et jouets, séduisants, beaux, créatifs, design, écologiques et économiques.

Pour ce Noël, France Net Infos vous propose de découvrir les puzzles Pirouette Cacahouète, une jolie gamme de jeux éducatifs et créatifs, pour développer la motricité fine, la logique, dans un univers créatif, ludique, calme et instructif. Mon puzzle go back in time est un jeu amusant, qui propose aux enfants de découvrir une scène et un lieu d’aujourd’hui sur un poster et de reproduire ce même lieu, dans un temps passé, pour découvrir une autre scène. Ainsi, pour le puzzle Retour au Jurassique, les enfants, à partir de 6 ans, vont découvrir une plage et une falaise, sur un poster, une scène moderne, avec des amoureux, des découvertes sur la plage, une enfant qui fait du cerf-volant, un phare, une mouette… Avec les 150 pièces du puzzle, les enfants vont pouvoir refaire la scène, mais dans le jurassique, avec des dinosaures, sur cette même plage et falaise. Une vision amusante, intelligente et éducative, pour faire la différence entre le passé et le présent, découvrir les dinosaures, ces animaux mystérieux et fascinants. Le puzzle est plaisant, le jeu divertissant et de qualité, pour ce retour bien pensé au jurassique, au temps des dinosaures, animaux qui captivent toujours autant les enfants.

Pirouette Cacahouète est une marque française, qui propose différents jeux et jouets écologiques, économiques, créatifs, innovants, éducatifs et humains. Des kits créatifs, des jeux, des puzzles, des cabanes en carton qui trouveront facilement leur place au pied du sapin de Noël.

