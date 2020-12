Osmo – Le jeu qui transforme la tablette en outil ludique

Les jeux Osmo fonctionnent avec des tablettes de type iPad et des accessoires bien spécifiques à retrouver dans leurs coffrets, pour transformer la tablette en outil d’apprentissage interactif et ludique. Des jeux qui associent ainsi le réel et le numérique, en manipulant des objets devant la tablette !

Derrière la marque Osmo, il y a Tangible Play Inc., créée en 2013, par deux hommes voulant apporter des jeux extraordinaires pour inspirer la génération des tout-petits. Tout en répondant aux attentes des parents, par rapport à la technologie et les tablettes, entre autres, les créateurs ont utilisé cette technologie sans en perdre les bénéfices du jeu réel, en touchant et manipulant. En effet, les coffrets se composent d’éléments de jeu, à manier pour jouer en interaction avec le visuel de la tablette. Les enfants jouent, manipulent, travaillent leur motricité, l’espace et apprennent tout en s’amusant !

Différents coffrets sont à découvrir, pour petits et grands, adapter selon les capacités et l’apprentissage de chacun. Ainsi, l’on découvre des coffrets pour les enfants de 3 à 6 ans environ, puis de 6 à 10 ans. Pour ce Noël, nous vous proposons de découvrir le coffret complet Osmo Genius, pour les enfants de 6 à 10 ans.

Le coffret n’inclut pas d’iPad, il faut le savoir ! La boîte s’ouvre comme un tiroir, avec à l’intérieur une base Osmo et son capteur, cinq univers d’apprentissage, entre les mots, les nombres, le Tangram, des expériences et le dessin, sept pièces de Tangram, 75 lettres, 40 chiffres, des boîtes de rangement pour les différentes pièces du jeu et d’un petit livret d’installation pour les parents. Chaque jeu correspond une application distincte qui, une fois téléchargée, ne nécessitera plus de connexion internet pour pouvoir jouer.

Ainsi, avant que l’enfant ne rentre dans l’univers d’Osmo, il va falloir suivre quelques étapes assez simples. Il faut télécharger l’application Osmo World, puis l’ouvrir et créer un compte. Dans cette application, cinq jeux sont à télécharger gratuitement. Une fois les applications téléchargées, il faut placer l’iPad sur la base et le capteur sur l’appareil photo. Enfin, il convient d’ouvrir l’une des cinq applications, pour commencer à jouer, avec les pièces nécessaires. L’application et la création d’un compte permettent, entre autres, de suivre la progression de ses enfants et de les encourager dans leur apprentissage et jeu.

Les différents jeux suggérés favorisent la compréhension des matières étudiées et la mémorisation, ils renforcent également la confiance en soi, tout en progressant, et motivent pour apprendre. Ils stimulent la créativité et développent l’envie d’apprendre. Ainsi, les enfants jouent à leur rythme, choisissant seul leur jeu. Ils apprennent à lire, reconnaître les lettres, orthographier des mots, résoudre des problèmes, ils plongent aussi dans l’univers des mathématiques, en comptant, additionnant, soustrayant, créant des séries, multipliant… Le Tangram, jeu intemporel, permet de se repérer dans l’espace, et d’exercer ses capacités de raisonnement spatial, et de résoudre des énigmes visuelles. Plus de 500 puzzles sont à retrouver et découvrir, de quoi amuser un moment les enfants ! Avec l’appli Newton, la physique devient amusante et simple à comprendre, avec des balles qui dégringolent, des cibles, de la gravité et des exercices incroyables et distrayants. Une expérience ludique et curieuse, qui plaît beaucoup aux enfants. Enfin, le dernier jeu propose aux enfants de devenir des artistes, en développant la motricité fine, en reproduisant des dessins, avec une interface créative. Le dessin sur le papier est aussi à retrouver sur la tablette, permettant de mieux comprendre les perspectives et proportions.

Le coffret est très pratique, permettant de ranger correctement tous les éléments, il peut aussi s’emporter en vacances ou en week-end (avec la tablette en plus à ne pas oublier !). Une fois téléchargés, les jeux peuvent se jouer hors ligne, ce qui reste rassurant pour les parents et sécurisant. Les enfants s’amusent mais apprennent aussi, à travers différents univers et jeux, pour grandir, prendre confiance en soi, connaître, savoir… Les jeux ne se font pas que sur la tablette, car les enfants doivent aussi manipuler des objets, qui apparaissent à l’écran, mais sont aussi réels, pour résoudre toutes sortes de problèmes, avec les lettres, les chiffres, le Tangram ou un crayon et une feuille !

Avec Osmo, les enfants jouent et apprennent, ils grandissent dans un univers réel et numérique, afin de faire la part des choses. Une approche ludique, adoptée par les parents et les enfants, pour ces jeux complets, pour petits et grands, à retrouver dans des coffrets complets. De belles boîtes à retrouver au pied du sapin de Noël…

Le jeu Osmo et tous les coffrets, pour petits et grands sont à découvrir par ici.