Meilleurs voeux… ou presque, une comédie de Carole Greep

Quel plaisir de pouvoir bientôt retourner au théâtre pour applaudir de vraies personnes sur scène ! Dans cette optique, je vous recommande la comédie de Carole Greep : Meilleurs voeux… ou presque de la Compagnie du Nouveau Monde.

L’argument de la pièce :

Un suicide à l’apéro, une drôle de tenue de soirée en entrée, et une incroyable révélation en plat principal… Tels sont les ingrédients réunis pour cette soirée de réveillon, inattendue, et pleine d’humour…

Pour Sandrine et Antoine, reste à prévoir la digestion des rebondissements, sans oublier le dessert, de cette comédie romantique (ou presque)…

C’est une comédie qui commence plutôt mal… Antoine vit une vie terne et sans relief, avec un manque sidéral de tendresse. Sandrine est une jeune femme dynamique toujours partante pour une soirée arrosée, voire plus si affinités. Enfin, c’est ce qu’elle croit… Ce soir, elle est en route pour fêter le réveillon avec un déguisement déjanté, tandis que lui a décidé de mettre un terme à sa vie décidemment trop vide… Mais avant cela, il a un incroyable secret à révéler à Sandrine, bien qu’elle ignore pourtant tout de lui… Telle une tornade Sandrine débarque chez Antoine, sans savoir que les révélations de ce suicidaire vont faire vaciller sa propre existence. Et de rebondissements inattendus en répliques mordantes, au bout de cette soirée de réveillon bourrée d’humour, leurs deux vies ne seront plus les mêmes… C’est peut-être une comédie qui finit bien ?…

Meilleurs voeux… ou presque de Carole Greep par la Compagnie du Nouveau Monde donne un beau message d’espoir tout en prenant la forme d’une comédie romantique. Tous les ressorts de la comédie avec son lot de répliques inattendues, de rebondissements et de révélations sont présents pour vous faire passer une bonne soirée de rire et de divertissement.

En regardant évoluer ces deux personnages qui n’ont rien en commun, mais qui se complètent finalement, on se rend compte que la vie a beaucoup de surprises à réserver, pourvu qu’on lui fasse assez confiance. Les acteurs Nathalie Comtat et Olivier Douau qui a également mis en scène la pièce sont parfaits de naturel et d’humour qui vire parfois à l’absurde.

Prochaines dates : 12-13-14 février 2021 au Théâtre du Rempart Avignon