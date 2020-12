Mon petit bout du monde – Un album sensible

Mon petit bout du monde est un bel album de Sébastien Pelon, paru aux éditions Flammarion, fin octobre 2020. Un livre sensible qui présente une histoire sur l’équilibre et le respect de la nature, une histoire d’amitié touchante.

Un jeune garçon, dans un bateau, avec son chien, interpelle directement les jeunes lecteurs, présentant son île, son petit bout du monde. Wouf, son chien adore chercher des coquillages avec son jeune maître, il a un flair incroyable. Un jour, dans les rochers, il se met à grogner. Le jeune garçon et le chien se retrouvent devant une étrange créature. Une sorte de boule malléable, toute verte, avec deux yeux et une bouche. Un bidule qui bouge et saute. Le jeune garçon finit par l’attraper, pour mieux le découvrir, l’observer et l’apprivoiser. Il le ramène chez lui, pour partager son assiette, rigoler ensemble, dormir l’un près de l’autre…

Ainsi, les deux nouveaux amis vont partager de bons et tendres moments, mais le bidule vit aux dépens du jeune garçon. Aussi, il grandit, grossit et commence à prendre beaucoup de place dans la vie de son ami. Le bidule mange tellement qu’il n’y a plus rien sur l’île… Le récit est bien posé, présentant, petit à petit, les faits et la problématique, avec ce petit être adopté qui n’a pas forcément sa place au côté du jeune garçon. Le jeune héros va donc apprendre, qu’au-delà de l’amitié, il faut respecter chaque être, et parfois les laisser partir, pour mieux vivre, l’un et l’autre. Une jolie morale, sur l’environnement, le respect de la nature et l’équilibre, pour protéger aussi le petit bout du monde que l’on aime et où l’on se sent bien. Le dessin est plaisant, avec de belles illustrations et des petits strips, apportant une belle dynamique à la lecture.

Mon petit bout du monde est un album sensible, des éditions Flammarion, qui rappelle, avec une belle histoire sur l’amitié, que la nature est fragile, qu’il faut la respecter et préserver son équilibre, pour réussir à trouver sa place et son bonheur.