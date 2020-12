Aduna est un bel ouvrage de ByMöko, de la collection Noctambule, des éditions Soleil. Une bande dessinée au format italien, parue en novembre 2020, qui propose d’aborder la mythologie de l’Afrique subsaharienne, une immersion dans un monde de traditions.

Après un préambule qui explique que le présent ouvrage n’a pas de visée ethnologique, n’est pas un dictionnaire des coutumes africaines, ni un livre à valeur anthropomorphique, de belles planches accompagnées de textes viennent aborder, malgré tout, la mythologie de l’Afrique subsaharienne. Ainsi, dans le monde visible, il y a les masques. Des objets qui suppriment l’identité de ceux qui les portent, la dissimulant au profit d’une personnification du surnaturel. Les masques expriment une croyance, un ordre moral, ou encore honorent une divinité. Ils ne sont pas utilisés en sorcellerie, au contraire, ils protègent du mal, des maladies et assurent la sécurité des gens du village. Le baobab, comme d’autres arbres, est lié au sacré. Ils abriteraient de puissants esprits, et seraient la porte entre le monde visible et le monde invisible.

L’ouvrage est beau et immersif, invitant à découvrir le monde visible et le monde invisible de ces coutumes et croyances africaines. Un livre qui fait écho à son précédent album, Au pied de la falaise, comme un complément, pour mettre en lumière des thèmes et entités effleurés ou non abordés, qui tenait à cœur à l’auteur. Ainsi l’on découvre, dans une première partie le monde visible, puis dans une seconde le monde invisible, à travers de sortes de définitions et présentations de la culture et des croyances africaines subsahariennes. Des strips accompagnent le texte et les sortes de définitions, apportant une belle dynamique, une immersion, avec ces personnages que l’on suit dans quelques cases, ces présentations majestueuses. Le dessin est rond, très doux, vif, avec un choix de couleurs définies, qui offre de belles cases à découvrir.

Aduna – Monde visible / Monde invisible est un bel ouvrage, des éditions Soleil, paru dans la collection Noctambule, un livre qui vient mettre en lumière des thèmes qui sont chers à ByMöko, offrant une immersion dans un monde de traditions et de croyances, de la mythologie de l’Afrique subsaharienne.