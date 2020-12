Une année en poésie – Un superbe ouvrage aux E. Gallimard Jeunesse

Il y a des livres que l’on ne se lasse pas d’avoir entre les mains. Et c’est le cas pour « Une année en poésie », cet ouvrage qui propose de profiter de la lecture d’un poème chaque jour de l’année. Disponible aux Éditions Gallimard Jeunesse, il va égayer le quotidien des enfants grâce à la douceur des mots qui se mélangent à merveille aux illustrations présentes dans le livre.

« Une année en poésie » : Quelle merveilleuse idée !

Je fais partie des gens qui pensent que la poésie est une ouverture au monde, à la beauté de la nature, aux secrets qu’elle renferme. Une façon ludique de raconter ce que l’on observe grâce aux rimes chantantes, aux rythmes effrénés des vers. Les poèmes apaisent l’âme. On se laisse porter ; chaque mot a son importance, sa force, son impact sur celui que le lit et s’en imprègne. Chaque poème est une évasion, un voyage, une pause, une parenthèse. Vous l’aurez compris, je suis folle de poésie depuis mon plus jeune âge.

« Une année en poésie » se démarque des autres recueils par la beauté des illustrations de Frann Preston-Gannon qui sont absolument divines. La nature, les animaux sont mis en valeur au fil des saisons. Cela a été un vrai plaisir de relire des poésies connues et d’en découvrir de nouvelles. Je salue la sélection d’Emmanuelle Leroyer, qui a su choisir des poèmes en rapport avec chaque mois de l’année.

Les enfants pourront donc découvrir les vers de Jules Renard, Victor Hugo ou encore Guy de Maupassant. Mais aussi Baudelaire, Roy, Carême, Coran, Bataillon, et bien d’autres. Et grâce à l’index en toute fin de livre, les parents auront plaisir à relire les poésies qui ont marqué leur enfance. De mon côté, j’ai été prise d’émotion lorsque j’ai retrouvé ce poème de Paul Verlaine, dont je n’ai jamais oublié les vers : « Chanson d’Automne ». Il me rappelle des moments magiques avec ma grand-mère, des souvenirs lointains et pourtant uniques.

« Une année en poésie » est un livre dédié aux enfants de 4 à 99 ans. Il fait partie de ces livres qui promettent des parenthèses de douceur en famille, quelle que soit la saison.