Age performance, le combo de Soskin pour réduire les rides

Les premiers signes du vieillissement de la peau peut se faire ressentir dès 25 ans. Au delà, ils peuvent être favorisés par le stress, la pollution, le manque de sommeil, les UV, l’alcool, le tabac etc… Mais nous pouvons les prévenir et les limiter.

Notre peau est donc sujette toute la journée à un tas de facteurs qui peut accélérer ce processus de vieillissement. A la rédaction, nous avons testé le super combo de la gamme Age Performance de Soskin : Le sérum correcteur de rides d’expression et le soin anti rides hydratant.

SOSKIN, la marque

Face à son expertise depuis plus de 30 ans, la marque Soskin connait bien la peau, ses composants indispensables et sa structure impressionnante. Face à ces mécanismes de protection et de réparation extraordinaires Soskin est attaché à les décrypter, les reproduire, pour être certains d’aider la peau à faire face au quotidien durablement, sans la déséquilibrer, sans la polluer.

So Skin est une marque qui cherche à prendre soin de la peau le tout sans risque pour cette dernière.

La gamme Age Performance

Avec le temps, la fonction barrière est moins efficace. La peau devient plus sensible aux bouleversements internes et moins résistante aux agressions extérieures. La production d’élastine et de collagène diminue, le tissu de soutien est donc moins dense et les constituants majeurs de la peau se rigidifient : des rides apparaissent telles des plis, des sillons et micro-cassures que la peau n’est plus en mesure de réparer.

Pour compenser ces déséquilibres et corriger l’apparition des micro-cassures cutanées, les soins [A+] AGE PERFORMANCE se substituent aux composés naturellement présents dans l’épiderme pour procurer un effet stretch, réparer la fonction “barrière cutanée” et accélerer le turn over épidermique.

Age Performance : Le sérum correcteur de rides d'expressions de Soskin

Le sérum correcteur de rides d’expression est composée de plusieurs principes actifs : l’hexapeptide 8, l’acide hyaluronique et de pigments soft focus.

L’hexapeptide 8 permet de relaxer et lisser l’apparence des rides avant qu’elles ne s’installent. De plus, il cible cibles les micros tensions cutanées pour décrisper les traits sans figer les expressions.

L’acide hyaluronique quant à lui permet d’aider à lisser visiblement la surface de la peau. Alors que les pigments soft focus permettront de flouter les microreliefs et ridules.

On l’applique de manière très simple matin et soir sur un visage nettoyé. J’ai préféré l’appliquer directement sur les ridules existantes (front, yeux, autour de la bouche). Sans odeur et frais sur le visage, on apprécie la texture qui pénètre rapidement.

Age performance : Le soin anti-rides hydratant Age performance : Le soin anti-rides hydratant

Ce soin anti-rides est composé lui aussi de plusieurs actifs. Le centella asiatica liposomée (quel nom complexe !) permet de préserver les fonctionnalités de soutien de la peau (en bref, c’est pour éviter le relâchement). Le beurre de karité aux propriétés hydratantes et relipidantes aide à restaurer et préserver la barrière cutanée.

L’huile d’amande parfaite pour redonner finesse, éclat et souplesse à la peau) et le panthénol (qui soulage les sensations d’inconfort) sont aussi inclus dans ce soin.

Après avoir appliqué le sérum, on s’occupera de mettre le soin anti rides hydratant.

La texture est agréable et l’odeur discrète. En appliquant la crème, ma peau réagit (elle reste sensible quand même) mais il faut l’avouer elle a adoré ce soin quotidien ! Un petit coup de pompe, on laisse quelques minutes que le soin fasse son effet et ensuite on peut se maquiller. Simple et efficace.

Serait ce le combo gagnant pour toutes ces petites rides d’expressions que nous aimerions cacher ?

Au bout de quelques jours, on sent que la peau se lisse un peu (ou en tout cas les rides sont moins apparentes). Quant on les applique directement, on sent que la peau “tiraille” un peu. Ça fait du bien en tout cas !

Jours après jours, la peau du visage est plus éclatante et moins brouillée. J’ai pris un réel plaisir à utiliser ces 2 produits associés et les conseille vivement à toutes nos lectrices qui veulent prendre soin d’elles. A shopper d’urgence