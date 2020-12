Les blagues de Toto, tome 16, Blagues to school

Blagues to school est un nouvel album des Blagues de Toto, paru aux éditions Delcourt, en novembre 2020. Une bande dessinée pleine d’humour, de Thierry Coppée, qui présente ce roi de la blague, à travers un quotidien plein de fous rire et de gags.

16 septembre, Toto est avec son père, chez le garagiste. Au comptoir, le père n’en revient pas, il s’interroge sur le prix pour une simple bougie ! Le garagiste réplique aussitôt, affirmant à son client que s’il n’est pas content il peut toujours rouler à vélo. Enervé, le père sort son portefeuille, expliquant que le garagiste n’est pas un cadeau ! Il veut payer et s’en aller, car il a autre chose à faire que de s’amuser avec un clown comme lui. Puis, il prend Toto par la main et l’entraine avec lui, pour renter. Plus tard, dans la cour de récréation, Toto discute avec ses copains. Ces derniers l’interrogent, ils s’étonnent, car son père va lui offrir un nouveau vélo pour son anniversaire… En effet, le jeune garçon explique qu’il a tout entendu de loin. Son père à parler de bougies, de cadeau, de s’amuser et de vélo, peut-être même d’un clown !

Toto ne cesse de nous amuser, avec son quotidien et son lien si particulier avec l’école et les devoirs. De nouvelles situations cocasses sont donc à découvrir, offrant de sympathiques gags à lire, entre tendresse, innocence, rire… En une page, tout est dit, offrant une belle dynamique de lecture, qui reste très facile et simple à suivre. Ainsi, c’est une trentaine de situations amusantes qui sont à retrouver, avec un héros unique, Toto, un garnement adorable, qui arrive toujours à se sortir de certaines complications, comme faire signer son bulletin de mauvaises notes, échapper aux punitions, énerver la maîtresse… La bande dessinée est pleine de surprises et de rebondissements, très amusante, offrant un bon moment de lecture avec le sourire aux lèvres. Le dessin est simple et efficace, plutôt rond, expressif et coloré.

Blagues to school est le seizième tome de la série pleine d’humour Les blagues de Toto, des éditions Delcourt. Un nouvel album amusant, très plaisant à lire, avec une trentaine de situations délirantes et cocasses, dont Toto arrive toujours à se sortir.