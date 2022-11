Les enfants de la mer – Le premier tome

Les enfants de la mer est un ouvrage de Daisuke Igarashi, paru aux éditions Delcourt, dans la collection Moon Light, en octobre 2022. Un premier tome qui présente un récit étrange, captivant, une fresque onirique, naturaliste et contemplative.

Sur un voilier, une femme explique à un enfant qu’elle va lui raconter une histoire sur les océans. Un récit que personne ne connaît encore… Elle va lui parler des immenses requins qui hantent les profondeurs, des fantômes qui écument les mers, mais aussi du chemin qui relie la grande bleue à l’univers. Il y a aussi le rôle des océans. Le jeune garçon lui demande si elle fait partie de l’histoire. La femme, à la barre du bateau, affirme que les évènements qu’elle s’apprête à conter, se sont déroulés lorsqu’elle était petite. A cette époque, Jim n’était pas entièrement tatoué et Anglade était encore un beau jeune homme. Elle va lui raconter ce qu’elle a vécu, ce qu’elle a découvert, et ce qu’elle a entendu, quand elle n’était qu’une enfant, qui ne connaissait rien à la mer et au ciel. C’est une histoire dont elle est l’unique dépositaire…

Le récit, plutôt dense, avec 336 pages, se compose de différents chapitres, permettant d’alléger la lecture, si besoin. On y découvre la jeune Ruka, qui a quelques difficultés à se faire des amis, qui est privée de handball, pendant les grandes vacances. Elle va faire la rencontre d’Umi, puis de Sora, des garçons étranges, venus de la mer. Ce qu’il y a aussi d’étrange, c’est que des poissons disparaissent des aquariums, partout dans le monde… Le manga est surprenant, intrigant, mystérieux, offrant quelques scènes surnaturelles. Le récit est posé, rien ne va trop vite, pour s’immerger dans cet univers onirique fabuleux et inquiétant à la fois. On se laisse transporter, sans vraiment savoir qu’en penser… C’est néanmoins le début d’une aventure aquatique fabuleuse qui s’amorce. Le dessin est assez simple, plutôt plaisant et expressif.

Les enfants de la mer est une nouvelle série, de la collection Moon Light, des éditions Delcourt, qui débute avec ce premier tome. Un récit très étrange, qui amorce une grande aventure, une grande fresque onirique, naturaliste et contemplative.

Lien Amazon