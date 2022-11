Le bon côté du mur – L’heure des histoires – Jon Agee

« Le bon côté du mur » rejoint la série des livres « L’heure des histoires » publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Raconté par Jon Agree, les enfants vont comprendre qu’il faut se méfier des apparences, car ce qui semble bon, fiable ou juste au premier abord, ne l’est pas toujours en réalité.

« Le bon côté du mur » : Une histoire de différences

Dans « Le bon côté du mur », les pages sont séparées par un mur. D’un côté, un jeune chevalier, de l’autre des animaux. Le chevalier est convaincu d’être du bon côté du mur, qu’il ne faut surtout pas aller de l’autre côté, que c’est trop dangereux. En tout cas, c’est ce qu’il croit, parce qu’au fur et à mesure de l’histoire, on se rend compte qu’il est bien plus en danger de son côté du livre. À tel point qu’un ogre réussit à lui sauver la vie alors qu’il est sur le point de se noyer, ou pire encore de se faire manger par un crocodile. Alors qu’il se retrouve de l’autre côté, il se rend compte que les animaux sont adorables et il décide de rester avec eux.

Notre avis sur le livre

« Le bon côté du mur » est un livre bien pensé, suffisamment court pour être lu et relu par les enfants, qui comprendront très vite le message global : il faut se méfier des apparences. Ce n’est pas parce que tout semble calme, que l’on est en sécurité pour autant. Et que la différence fait grandir les relations au-delà du paraître. Bref, de se défaire des préjugés qui peuvent parfois même gâcher des amitiés. L’idée du mur qui sépare le livre en deux est bien pensée. Cela distingue les deux mondes, à savoir le petit chevalier qui ne se doute pas du danger qu’il court, et ces animaux qui souhaitent passer de l’autre côté.

« Le bon côté du mur » est un livre à mettre entre les mains de tous les enfants. Il aborde des thèmes essentiels à leur développement, à savoir la différence, les préjugés, la tolérance également avec humour et bienveillance.



