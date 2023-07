Le capitaine au long cours – L’heure des histoires

« Le capitaine au long cours » est un album illustré à retrouver dans la collection « L’heure des histoires », publié aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un récit attendrissant qui évoque l’amour que peut ressentir un papa pour son petit garçon alors qu’il a pris le large depuis trop longtemps…

L’heure des histoires – Une nouvelle pépite !

La série de livres « L’heure des histoires » regorge de pépites. Nous vous avons déjà présenté plusieurs livres dans cette même collection qui valent le détour : « Le bon côté du mur » et « Bob le bobo ». Ces albums ont été pensés pour que la lecture se transforme en un moment d’échange privilégié entre l’enfant et l’adulte. Les histoires sont suffisamment courtes pour capter l’attention des jeunes lecteurs qui n’en perdront pas une miette. Et c’est également l’occasion de découvrir de nouvelles aventures !

Pauline Martin est de retour pour notre plus grand plaisir.

Quelle joie de retrouver la talentueuse illustratrice Pauline Martin dont nous admirons le travail. Celle que nous avions découverte dans le livre « Comme toi » ou encore « Mon amour », nous surprend encore avec « Le capitaine au long cours » et cette émotion palpable du début jusqu’à la fin. Elle illustre l’amour et la tendresse à merveille, au travers de ce matelot qui souffre de s’être éloigné de son fils. Ici, la nostalgie prend tout son temps : le manque de la personne que l’on aime, le souvenir du passé, etc. Jusqu’à cet événement qui fait que l’on comprend que notre place est ailleurs.

Dans cet album, nous faisons la connaissance du capitaine au long cours qui est parti en mer. Au fur et à mesure de son expérience, il fait face à plusieurs situations, jusqu’à ce qu’une tempête l’effraie et qu’il se rende compte qu’il pense a son petit garçon qui doit grandir au loin. Il décide d’aller le retrouver et de lui faire découvrir son univers.

« Le capitaine au long cours » est un superbe album illustré à découvrir sans plus tarder !

