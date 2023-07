Les puzzles de mes… – Ed. Gründ

Les éditions Gründ ont proposé une année riche en développements, créations et anniversaire, et continuent avec ces boîtes Les puzzles de mes… Des petits coffrets, parus fin mai 2023, qui présente un joli cadeau d’anniversaire, entre puzzles et blocs de coloriages.

Les deux coffrets, pour les 2 et 3 ans, se composent de quatre ou deux puzzles, ainsi que d’un bloc de coloriages. Les puzzles, pour la première boîte, sont de tailles différentes, soient évolutifs, pour accompagner les jeunes enfants dans leur développement. La deuxième boîte présente deux puzzles de 16 pièces chacun. Un bloc de coloriages et une feuille volante, avec les modèles de puzzles, viennent compléter les coffrets. A travers ces boîtes, les enfants sont invités à rencontrer et découvrir les animaux de la jungle ou de la forêt. L’univers est coloré, assez simple, plutôt rond et doux, fort agréable et attendrissant.

Les deux coffrets sont une très bonne idée cadeau, un petit clin d’œil pour un anniversaire ! Ils sont assez complets et surtout adaptés, avec pour l’un quatre puzzles évolutifs et l’autre, deux plus grands. Une feuille volante invite à assembler les pièces, suivant les modèles présentés, pour découvrir d’adorables animaux. Pour pouvoir retrouver les pièces plus facilement, des couleurs différentes, au dos, permettent un premier tri ! Le bloc de coloriages est tout aussi simple. Il suggère de compléter le coffret, et d’aller plus loin dans la découverte des animaux. Les pièces des puzzles, tout comme le bloc, se manipulent facilement, proposant de travailler la motricité fine, la dextérité et la concentration, pour résoudre un problème. Le graphisme est simple, plutôt rond et doux, l’univers suggéré adorable et coloré.

Les puzzles de mes… 2 ans et 3 ans sont deux petits coffrets adorables, des éditions Gründ. Des ouvrages qui complètent très bien cette collection dédiée aux anniversaires. Ici, les enfants vont pouvoir s’amuser, découvrir, manipuler, expérimenter, grandir, évoluer…

Lien Amazon