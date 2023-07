Tango – Un album surprenant des éditions Sarbacane

Tango est un album particulier, dont on est le héros, de Fulvio Risuleo et Antonio Pronostico, paru en juin 2023. Une bande dessinée qui laisse le choix de la suite des aventures de Lele et Miriam, qui sont sur le point de sauter le pas, d’emménager ensemble.

Un couple visite une maison. Ils découvrent le salon, qui donne sur un petit balcon. L’agent immobilier affirme que l’on peut y manger facilement à deux ! Il demande s’ils aiment les barbecues. Miriam réplique aussitôt qu’elle adore. Ils continuent la visite… L’agent immobilier précise que l’appartement vient d’être rénové, et que le carrelage est beau. Miriam regarde avec précision les céramiques de verre. Enfin, l’agent immobilier poursuit, appuyant le fait que les dimensions sont idéales pour un couple. Il chuchote même à Lele que la maison suffit pour un couple avec un petit être à chouchouter, tout en lui faisant un clin d’œil ! Puis, il va dans une autre pièce, pour monter le point fort de la maison. De son côté, Lele demande à Miriam si l’agent immobilier pensait à un petit chien. Miriam pense plutôt qu’il pensait à un bébé…

C’est à partir de là que commence l’histoire à construire. Deux choix sont proposés pour la suite des aventures de Lele et Miriam. Ainsi, entre bébé ou chien, il va falloir choisir ! Les lecteurs sont donc invités à faire des choix, qui vont, bien évidemment, impacter leur vie de couple. Le récit est surprenant, curieux, avec ce couple qui s’engueule, comme tant d’autres, et tente d’avancer. Mais lorsque le lecteur fait des choix, à leur place, tout devient possible, et même de réécrire l’histoire, ou de la lire depuis le début et différemment. La bande dessinée est originale, proposant, en quelque sorte de remonter le temps, de refaire l’histoire, offrant presque toutes les possibilités ! Le graphisme est tout aussi particulier, avec un trait fin, plutôt rond, en noir et blanc.

Tango est un album particulier, original, des éditions Sarbacane, qui propose d’en être le héros. Un couple ordinaire, va être confronté, comme chacun dans sa vie, à des choix, que le lecteur va devoir faire, influençant ainsi leur vie, leurs conflits, leurs sentiments…

