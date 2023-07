Tandis que Rei, après l’accident, ne se souvient plus de ce qui la liait à Shinji, la vérité sur le mystère des expériences menées à la NERV explose. Les désaccords entre la société et la SEELE sont sur le point de déclencher l’annihilation du projet en cours.

Shinji se retrouve tiraillé entre les désirs de chacun, et son propre choix…

Un nouvel opus de ce fantastique shonen, disponible depuis le 5 Juillet 23 aux éditions Glénat Manga.

Le décor : Neon Genesis Evengelion Perfect Édition

Une chambre de la NERV…

Misato est en pleine réflexion sur les différents éléments qu’elle possède. Très vite, elle comprend que les enjeux de la NERV et de la SEELE n’ont jamais été très nets. Et que la main de l’homme a probablement eu un fort impact sur tous les événements passés et présents.

Dans un des couloirs, un peu plus loin, Kawaru croise Rei. Il prend un malin plaisir à lui parler des choses dont elle ne se rappelle même plus. Pourtant, elle ressent un lien étrange avec lui, sans comprendre les tenants et aboutissants du rôle à jouer.

Après ce bref échange, Kawaru surprend Shinji, à l’extérieur de la base. Celui-ci est en pleine conversation téléphonique avec Kensuké, qui lui apprend qu’elle part. Pas de temps pour les adieux, le temps presse. Après avoir raccroché, la situation semble frapper profondément le jeune garçon. Il sait à présent ce qu’est Rei. Son comportement est devenu si froid après l’accident, qu’elle ne le « reconnaît » même plus. Ses copains de classe sont tous partis. Il sait que les gens de la NERV, son père y compris, se sont servis de lui pour arriver à leur fin. Il se sent désespérément seul, et ce n’est pas Kawaru qui va remplacer cet énorme vide affectif, même s’il insiste lourdement sur les sentiments de Shinji à son égard.

Au sein de la NERV, un interrogatoire dramatique à lieu. Ce n’est que le début de l’avènement du projet final…

Le point sur le manga :

Si le tome précédent nous titillait de sa lame >> les sentiments de chaque protagonistes, avec des personnages à fleur de peau, dans ce sixième opus, Yoshiyuki Sadamoto enfonce bien le couteau dans la plaie !!! Toutes les questions laissées en suspens jusque-là, trouvent leurs réponses, et ont leur lot de drames inévitables et de secrets dévoilés quant à l’origine de tout le projet de la NERV, et du dernier ange.

Le protagoniste principal, jusque-là, déjà bien bousculé avec les révélations, se retrouve pris dans un étau affectif, des plus complexe. Et l’auteur nous plonge dans ce désarroi, nous bouleversant autant que le « héros » de ce Néon Genesis Evangelion aux Éditions Glénat Manga. Les choix qu’on lui impose, à son si jeune âge, sont comme une épée de Damoclès au-dessus de sa tête. Il doit sombrer dans ce monde d’adulte en défaisant tous ces liens profonds et enfantins. Prendre ses propres décisions dans un marasme explosif, dangereux dont il mesure à présent toute l’ampleur.

La conclusion :

En treize chapitres seulement, ce tome de Neon Genesis Evangelion Perfect Édition nous fait perdre haleine. Tout se précipite : les événements dramatiques, comme les révélations dans un rythme absolument oppressant ! La surprise finale tombe comme un couperet pour mettre en place l’attente d’un final certainement ahurissant, dans le dernier volume de cette fabuleuse Perfect Édition aux Éditions Glénat Manga ! Sans oublier l’ex-libris collector présentant la scène de Shinji, et de Kawaru !

( N’étant pas une puriste de la série initiale, c’est pour moi une totale découverte à chaque nouvelle parution. Et en refermant ce dernier tome, je me sens comme psychologiquement synchronisée avec le protagoniste principal, donc complètement éprouvée !.)