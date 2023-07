Le Testament Médicis : toute vérité à sa Mona Lisa

Partagez





Avignon par ci, Avignon par là..

On verra ça à la rentrée !!

L’été est un entre-deux de saisons théâtrales propices à découvrir des pièces que les puristes estiment mineures. Que nenni, cher francilien aoûtien ou de passage. Au contraire, c’est une parenthèse riche en créations susceptible d’animer votre rentrée.

“Le Testament Médicis” est une pépite divertissante et fascinante. Une leçon d’Histoire romanesque sur la mystérieuse généalogie de Mona Lisa. Stéphane Landowski réussit à exposer en 1H15 toutes les théories qui émanent de ce sourire énigmatique. Une quête fougueuse d’une folle vérité qui conduit inlassablement à d’insolubles interrogations et interprétations. Les faits indéniables et les croyances fantasques se mélangent en un tableau hypnotique.

La mise en scène de Raphaëlle Cambray est maline, à casser rapidement le 4ème mur elle nous plonge au cœur de cette enquête familiale. On est happé dans ce labyrinthe pictural. Le cadre est épuré pour mieux nous faire voyager. De l’abstraction naît l’imagination. Les tableaux s’enchaînent avec grâce sous le regard amusé d’une Joconde fantasmagorique.

L’Histoire de La Joconde s’entremêle avec une histoire plus intime, de transmission entre un père et son fils. De la pure fiction qui fait écho à notre propre histoire avec Mona Lisa. Car cette attractivité complice à ce sourire légendaire est alimentée par le regard que nous lui portons en retour depuis des siècles. Le mythe perdure au gré de nos croyances.

La seule vérité est que “Le Testament Médicis” est une magnifique pièce de théâtre.

Le Testament Médicis

tout l’été au Théâtre Lepic