La Tournée Mosaïque : 25 spectacles gratuits offerts par la région Sud

Pour sa quatrième édition, la tournée Mosaïque reprend le chemin des villes et des villages des Alpes-Maritimes, des Alpes de Haute-Provence, des Hautes-Alpes, des Bouches-du-Rhône, du Var et du Vaucluse, pour proposer à tous les habitants de la Région Sud des des moments culturels gratuits dans des sites exceptionnels du patrimoine régional. Art de la rue, danse, musique du monde, théâtre, cirque, musique classique : il y en aura pour tous les goûts jusqu’au 16 août dans 15 communes de la région Provence Alpes Cote d’Azur.

Des compagnies régionales mises à l’honneur

Jusqu’au 16 août, ce sont pas moins de 25 spectacles qui seront proposés au public gratuitement dans quinze villes et villages de la Région Sud : Ollioules, Sisteron, Bargemon, saint-Cannat, La Londe-les-Maures, Biot, Marseille, Saint-Vallier de Thiey, Courthézon, Oppède-le-Vieux, Tourreettes-sur-Loup, Vaison-la-Romaine, Manosque, Laragne-Montéglin, Guillestre.

Des compagnies régionales seront mises à l’honneur et présenteront leur concert, spectacle de rue, de théâtre ou de danse pour rassembler petits et grands, et leur faire découvrir des propositions riches et originales.

Pour plus de renseignements sur la programmation de la Tournée Mosaïque 2023 : www.tourneemosaique-regionsud.com