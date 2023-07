Hacendado – L’honneur et le sang

Hacendado, l’honneur et le sang est un récit complet, de Philippe Thirault et Gilles Mezzomo, paru aux éditions Glénat, en juin 2023. Une bande dessinée qui présente une aventure impitoyable au cœur du désert mexicain, un drame familial, un western brutal et sauvage, à découvrir.

1863, au Mexique, dans l’état de Sonora, un groupe de quatre hommes découvre les restes d’une bête. Un puma solitaire s’en prend au bétail de don Armando. Ce dernier en a marre, il ne veut pas laisser son bétail se faire décimer ainsi ! Il affirme que le puma a vécu sa dernière nuit et qu’à son réveil il rencontrera la mort ! Plus loin, une femme fait un cauchemar. Une mère entend son fils appeler, elle court vers un puits, mais il est trop tard. Elle n’a pas pu sauver David… La femme se réveille pleine d’effroi. Plus tard, une servante l’aide à s’habiller et mettre ses bijoux. Bientôt, elle rejoint la cour de l’hacienda. Elle y retrouve son fils, Diego qui se prépare à partir pour Santa Ana, afin de livrer des chevaux aux rurales. Il sera accompagné de Vilès, un vaquero…

A Santa Ana, rien ne se déroule comme prévu… Don Diego est retrouvé un couteau à la main, laissant la jeune Joselita dans une mare de sang, avec deux cadavres ! Diego fuit, mais est rapidement rattrapé. Pour sauver l’honneur de sa famille et de son sang, le père, Don Armendo, accompagné du père de la jeune fille, laisse son fils au milieu du désert. Malheureusement, rien ne va se passer comme prévu ! Mais la bande dessinée est captivante et intrigante, plutôt bien menée, elle offre un découvrir un western plein de fureur. Le récit oscille entre différents protagonistes, les présentant, en quelque sorte, petit à petit. Un drame familial vient aussi offrir son lot de surprises, et amener une belle dynamique à l’aventure. Amour, haine, soif de sang, de vengeance, tout s’entremêle à la perfection dans ce récit à découvrir, qui offre aussi un superbe dessin.

Hacendado, l’honneur et le sang est un récit complet saisissant, des éditions Glénat. Un album qui offre une aventure impitoyable au cœur du désert mexicain, un western brutal et sauvage. Un one shot réussi aussi captivant que saisissant, proposant aussi un drame familial…

