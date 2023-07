Interview de Marianne Denicourt

Depuis quelques jours, la comédienne Marianne Denicourt est à l’affiche de “Cléo, Melvil et moi”, le nouveau film très personnel d’Arnaud Viard dans lequel elle interprète Marianne, une infirmière dont tombe amoureux Arnaud, père de deux enfants en bas âge, dont il partage la garde depuis peu avec son ex-femme Isabelle (interprétée par Romaine Bohringer). On est à Paris, à Saint-Germain-des-Prés, pendant le confinement, au printemps 2020. Un petit bijou plein de charme et de sensibilité, filmé en noir et blanc dans les rues désertes de Paris. Marianne Denicourt et Arnaud Viard dansent, presque seuls au monde, au milieu d’une place, sur “La Dolce Vita” de Christophe, ou chantent du Vincent Delerm. C’est beau, touchant, presque irréel.

Bientôt, on pourra voir Marianne Denicourt dans le nouveau film de Claude Lelouch dont elle vient de commencer le tournage. Le 7 août, elle sera sur la Côte d’Azur, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le cadre des Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild. C’est dans ce magnifique lieu qu’ elle lira des extraits de “Le livre des soeurs” d’Amélie Nothomb, accompagnée au violoncelle par la musicienne Dom La Nena. Un exercice qu’elle apprécie particulièrement et dont elle nous a parlé à cette occasion.

France Net Infos : Vous êtes en ce moment à l’affiche de “Cléo, Melvil et moi”, le nouveau film d’Arnaud Viard…

Marianne Denicourt : C’est un petit film qu’on a tourné pendant le confinement. On l’a fait comme on pouvait, même parfois sans autorisation. A l’arrivée, Arnaud Viard a fait un film très gracieux, très joli, qui a beaucoup de charme. C’est un peu un journal intime dans la mesure où il a tourné avec ses propres enfants et où il a raconté comment il a traversé ce confinement. Il y a des plans de Paris absolument magnifiques. Moi, je suis un peu l’aspect fiction du film. Je suis la femme qu’il rencontre et avec laquelle il va commencer une histoire.

France Net Infos : Va-t-on vous revoir au cinéma dans les prochains mois ?

Marianne Denicourt : Oui, j’ai tourné une comédie avec Christian Clavier, Didier Bourdon et Sylvie Testud, “Cocorico” de Julien Hervé, qui devrait sortir en Février 2024. C’est très différent de ce que j’ai l’habitude de tourner. Je me suis beaucoup amusée à le faire. C’est une comédie sur les origines. Cet été, je vais tourner dans le prochain film de Claude Lelouch. Il y aura beaucoup de comédiens mais je ne peux rien vous dire parce que je n’ai rien lu. Il n’y a pas de scénario.

France Net Infos : Ce n’est pas la première fois que vous êtes dans un film de Claude Lelouch. Il a une façon particulière de tourner…

Marianne Denicourt : Exactement ! Il tourne d’une façon extrêmement libre. J’ai fait quatre films avec lui. Il est très fidèle et aime bien tourner avec des acteurs et actrices qui lui font confiance. C’est un peu une aventure de tourner avec Lelouch ! Il est merveilleux. Quand il me propose de jouer dans ses films, j’y vais parce que je sais que ce sont toujours de très bons moments. Il a une énergie, un immense amour des acteurs et du cinéma. C’est magnifique pour nous. J’ai beaucoup aimé tourner dans “Les plus belles années d’une vie” avec Jean-Louis Trintignant. C’était une très, très belle rencontre.

France Net Infos : Vous serez le 7 août à la Villa Rothschild avec Dom La Nena pour une lecture musicale du roman d’Amélie Nothomb “Le livre des soeurs”. C’est un exercice auquel vous êtes habituée et que vous appréciez…

Marianne Denicourt : Oui, je fais souvent des lectures à voix haute et des lectures musicales. J’aime beaucoup être sur scène avec des musiciens. C’est un très bon exercice car il y a un rapport très direct avec le public. Il faut lui transmettre le texte, l’intéresser. Pour “Le livre des soeurs”, on a beaucoup répété avec Dom La Nena pour obtenir quelque chose de fluide avec des moments de texte, des moments de musique et d’autres où le texte et la musique se mêlent. Elle a créé la musique par rapport au texte et à nos lectures en répétition. Nous avons déjà présenté cette lecture musicale et, jusqu’à présent, ça a bien plu au public. Dans les jardins de la Villa Rothschild, ce sera la première fois en plein air. Il ne faut pas oublier qu’on joue pour les gens donc chaque fois je m’adapte au lieu où nous sommes.

France Net Infos : Vous avez souvent lu des auteurs contemporains, Annie Ernaux, Laurent Mauvignier par exemple et vous avez vous-même mis en scène une lecture “Monsieur Proust” de Céleste Albaret. Vous êtes une grande lectrice. Quels sont vos auteurs, vos livres préférés ?

Marianne Denicourt : Celui que j’aime lire et relire, c’est Balzac. J’aime aussi beaucoup Proust, George Sand, Colette, les soeurs Brontë. J’aime aussi lire des essais, de la poésie, des auteurs contemporains. En ce moment, pour “L’intime Festival” à Namur, je prépare une lecture de “Les enfants endormis” d’Anthony Passeron. Un magnifique premier roman.

“Cléo, Melvil et moi” d’Arnaud Viard avec Marianne Denicourt, Romane Bohringer, Arnaud Viard au cinéma depuis le 5 juillet.

Lecture musicale de “Le livre des soeurs” d’Amélie Nothomb dans le cadre des Nocturnes de la Villa Ephrussi de Rothschild à Saint-Jean-Cap-Ferrat le 7 août.