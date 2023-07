Arles : Le musée Van-Gogh dévoile 5 tableaux et fait un focus sur 85 artistes venues du monde entier !

Partagez





Pour une exposition collégiale, au sein du musée Van Gogh, c’est l’occasion de découvrir plus de 130 oeuvres de générations d’artistes femmes, résolument dans la modernité de l’art contemporain.

Arles, par le biais de cette nouvelle exposition, “Sols Fertiles”, exposent de manière inédite 5 oeuvres de Vincent Van-Gogh, grâce aux autorisations des ayant-droits qui ont voulu, par cette installation, prouver que le grand peintre Hollandais, continue à être au centre même des talents internationaux, présentés dans les salles, de cette ancienne banque de France.

Le temps d’exposition a démarré le 3 juin, jusqu’au 22 octobre le musée consacre dans ses salles “Femmes dans l’abstraction, une histoire mondiale (1940-1970).

Action, Geste, Peinture…

C’est un courant artistique basé en autre, sur l’abstraction calligraphique en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et en Asie. On sait que Van-Gogh était un féru de l’art des estompes, à ce titre si certaines oeuvres conçues à l’issue d’une guerre mondiale dévastatrice, brossent une période plus dans l’abstraction, c’est surtout l’intelligence d’une collaboration entre la Whitechapel Gallery, la Kunsthalle Bielefeld, et la Fondation Arlésienne.

Le visiteur aura l’occasion, de visiter une exposition qui explore entre 1960 et 1970, les domaines de la danse et de la performance. On retiendra les oeuvres, de Mary Abbott, Buffie Johnson en autre qui s’inscrivent dans un angle plus contemplatif.

Autres belles surprises : Les performances et vidéos d’artistes…

Trisha Brown, Mary Ellen Bute, Rosemarie Castoto, Mitra Farahani, Martha Graham, Barbara Hammer…en autre proposent un travail plus intimiste sur la lumière et la prise de vue, à travers les paysages ou les formes étranges incarnées par la lumière.

Si la Fondation Arlésienne propose un parcours de l’art de qualité, au sein de cet ancien établissement bancaire, c’est aussi pour nous faire réagir, sur l’évocation de ses talents du monde, qui s’exposent complètement dans le regard de Van-Gogh, qui aurait sans aucun doute donné son accord, pour cet assemblage collectif de choix.

Le geste des artistes, sur la toile, la coloration des oeuvres. L’assemblage des peintures collectivement évoque, plusieurs univers. On peut contempler des paysages abstraits, des estampes modernes, des traits plus fins ou l’inverse…Dans ces univers féminins, reste le regard du public qui se pose sur une exposition complète, à voir absolument.

D’autres infos sur :https://www.fondation-vincentvangogh-arles.org

Eric Fontaine