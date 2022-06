Bob le bobo – Un album rigolo rejoint « L’heure des histoires »

La collection « L’heure des histoires » s’agrandit avec les aventures de « Bob le bobo » racontées par Mélina Schoenborn et Sandra Dumais aux Éditions Gallimard Jeunesse. Un récit court et amusant qui va réconcilier les enfants avec le fait de se blesser à l’école ou à la maison.

Quel plaisir de faire la connaissance de Bob le bobo ! Avec sa petite bouille adorable et son doux regard, difficile de ne pas craquer. Pourtant, Bob est un bobo, le mieux serait donc de l’éviter car s’il s’installe sur notre corps, cela voudra forcément dire que l’on s’est blessé. Dans « Bob le bobo » on apprend justement aux enfants à dédramatiser le bobo autour de situations qu’ils pourraient tout à faire vivre : la chute à vélo, en draisienne, ou à trottinette. Car bien souvent, il n’est pas aussi méchant qu’on pourrait le croire. Une fois installé sur le genou, il suffira juste de prendre soin de lui, en le lavant, en le séchant et en le protégeant avec un pansement, et ce tous les jours. Et au fil du temps, il finira par disparaître.

Notre avis sur le livre

« Bob le bobo » est un livre qui traite d’un sujet que les enfants connaissent bien, les bobos ! L’histoire va forcément leur parler, ils vont vite s’identifier aux différentes situations et s’attacher au garçon présent dans le livre. Ils vont comprendre l’importance de se soigner lorsqu’on se fait mal malgré quelques appréhensions. Une façon ludique de les rassurer en leur prouvant que ce n’est pas grave de se faire mal et qu’il est important de bien se soigner pour que le bobo s’en aille. Quant à l’univers même du livre, il est drôle, coloré et rythmé.

« Bob le bobo » est une histoire adorable à faire découvrir aux enfants à partir de 3 ans. Ils vont beaucoup s’amuser !

Le livre “Bob le bobo” est disponible ICI.