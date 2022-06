Locke & Key – L’âge d’or

L’âge d’or est un nouveau one shot qui vient enrichir l’univers fascinant et inquiétant de Locke & Key. Un album de Joe Hill et Gabriel Rodriguez, paru aux éditions Hi Comics, en mai 2022, qui revient sur l’histoire de la famille Locke, et l’origine de certaines clefs.

Mary n’en revient pas. Depuis une petite fenêtre, elle voit ce qui se passe dans KeyHouse. Jean s’étonne de voir Harland. Alors que la jeune fille s’exprime mal, elle est reprise par son père. Il explique que lorsque la clé miniature ouvre le modèle réduit du manoir, les personnages à l’intérieur s’y meuvent comme s’ils étaient de chair et de sang. Aussi, il suffit d’observer, la maquette pour savoir où se trouvent les occupants actuels de KeyHouse. Mary compare cela la mythologie grecque, soit Zeus et Héra contemplant les hommes depuis la cime de l’Olympe. C’est leur père qui a créé cette miniature fascinante, cette belle maison de poupée, afin que ses filles puissent appréhender les diverses attributions d’une bien heureuse vie de famille. Il pense que toute jeune fille aspire à tenir sa maison et à veiller tant sur sa cuisine que ses enfants…

C’est par la présentation de la miniature KeyHouse, que débute ce nouvel album, hors collection, de Locke & Key. Cinq chapitres sont à découvrir, cinq récits différents, qui se rejoignent plus ou moins, racontant les espoirs de la famille, les liens, mais aussi les malheurs. Certaines clés sont réellement au cœur de cet album, qui présente des récits toujours aussi fascinants, inquiétants, fabuleux et complexes. L’horreur à sa part, tout comme les ténèbres ou l’enfer, dans ces récits pleins d’aventures, dévoilant aussi les personnages, leurs caractéristiques, leurs histoires, qui vont marquer, à jamais, cette famille. La bande dessinée révèle ainsi des secrets de famille, des tragédies, dans un univers dense, riche, complexe et foisonnant, offrant des moments de surprise, d’action, d’émotions… Le dessin reste le même, également riche, travaillé, expressif et découpé.

L’âge d’or est un nouveau one shot, de la saga fantastique Locke & Key, paru aux éditions Hi Comics. Un album surprenant, qui présente les secrets de la famille Locke, des tragédies, des combats, des clés, des pouvoirs incroyables, des mondes…

