Green Lover – Une eau de toilette pour LUI signée Lolita Lempicka

Green Lover va surprendre plus d’un homme pour sa fraîcheur et ce petit côté addictif subtilement dosé. Il fait partie de ces eaux de toilette qui s’adapte aux personnes qui les portent et non l’inverse. Je l’ai trouvé surprenante, presque un peu intrigante, sûrement toute cette nature qui s’en dégage. Bref, il fallait que je vous la présente plus longuement.

Green Lover : Une eau de toilette aussi douce que désarmante

Green Lover fait partie de ces fragrances qui évoluent sur la peau. Lorsqu’on la dépose, le côté frais ressort instantanément, semblable à une eau de Cologne. Puis, après quelques secondes, l’odeur évolue subtilement, autour de senteurs plus fruitées, plus poivrées également. D’ailleurs, la menthe ressort clairement, c’est d’ailleurs ce qui en fait un parfum masculin. Je dois dire que j’ai également été surprise par la présence de cette vanille de Madagascar qui pour le coup apporte presque un peu de lourdeur au tout. L’eau de toilette devient plus voluptueuse, plus gourmande également. Green Lover est décidément plus complète qu’il n’y paraît, c’est aussi ce qui la rend assez unique en son genre.

Les notes olfactives

Notes de tête : essence de mandarine d’Italie, baie de timut

Notes de cœur : essence de menthe poivrée, baie de genièvre

Notes de fond : infusion de vanille de Madagascar, extrait de vanille et muscs

Je ne sais pas ce qu’en pensent les gens qui connaissent bien la fragrance, mais je trouve qu’elle est presque mixte. J’imagine tout à fait une femme porter cette eau de toilette, surtout l’été. Peut-être ces touches sucrées qui apportent de la sensualité au tout…

Lolita Lempicka a veillé à ce que les ingrédients utilisés soient naturels et de qualité. Green Lover est labellisé One Voice, 100 % vegan, sans colorant, filtre ni perturbateur endocrinien. Un bel engagement que beaucoup apprécieront, j’en suis sûre !