Les 3 meilleurs jeux vidéo sur le thème du casino en ligne

C’est dans les années 70 que les jeux vidéo ont commencé à faire parler d’eux, avec la sortie d’un jeu intitulé Pong. Depuis lors, on note une nette évolution de cette industrie en pleine révolution. Le nombre et la variété de consoles ayant considérablement augmenté, ces jeux vidéo se déclinent sous une multitude de thématiques. C’est ainsi que l’univers coloré et festif du casino en ligne a inspiré les plus grands éditeurs de jeux vidéo. Nous vous présentons ici les 3 meilleurs jeux vidéo inspirés du monde du casino.

1. Vegas Party

Jeu vidéo disponible sur Nintendo Switch, Vegas Party est sorti récemment, le 21 juin 2017. Avec un décor rappelant celui du casino, il vous plonge directement dans un univers ou casinos et jeux de lumières créent une ambiance des plus festives.

En effet, ce jeu vidéo emmène celui qui y participe dans la ville de Vegas, repère des plus grands casinos et amateurs de casinos en ligne.

Sur les 10 mini jeux disponibles sur la console, il faut utiliser des jetons, comme dans un vrai casino. Parmi cette sélection de jeux, on retrouve :

Le baccarat

Le blackjack

Le Texas Hold’em

Les fléchettes

Le bingo

La roulette.

Cependant, avant d’arriver à la fin du strip il faudra faire face certains dangers comme les tornades, les tremblements de terre, etc.

En fonction de l’expérience de jeu dont vous voulez profiter, vous avez le choix entre le mode compétition, le mode partie rapide ou encore le mode aventure principale. Si vous choisissez la dernière option, vous vous retrouvez sur un plateau réunissant 17 casinos différents pour 17 ambiances différentes.

2. Poker Club

Les amateurs de jeux vidéo ont désormais la possibilité de découvrir le poker sur leurs consoles avec le titre Poker Club. Sorti le 12 novembre 2020, ce jeu est disponible sur Nintendo switch, Xbox et PS4/PS5.

Selon les critiques, ce jeu serait la simulation de poker la plus réaliste jamais imaginée et créée.

Au début de chaque partie, le jouer est confortablement installé autour d’une table de poker, sur laquelle sont distribuées les cartes. Naturellement, chaque partie commence avec la distribution des jetons, dont le nombre devra augmenter au cours de la partie.

Les graphismes sont tout aussi réalistes que dans un véritable casino en ligne. Poker Club peut se jouer en solo ou alors en ligne pour une expérience toujours plus exceptionnelle.

3. The Four Kings Casino & Slots

Tout comme les précédents jeux, The Four Casino & Slots est sorti récemment le 8 juin 2021.

Même si le principe est différent, l’ambiance casino reste. D’entrée de jeu, le participant est immergé dans une ville pleine de casinos, où lumières et musiques s’entremêlent, créant ainsi une ambiance digne de la ville de Las Vegas.

Ce jeu est assez particulier, car à l’entame de la première partie, il faudra créer un avatar, qui vous représentera dans le jeu. Dès votre entrée dans le casino, vous avez la possibilité de choisir parmi les jeux suivants:

Bingo

Poker

Roulette

Slots machines

Keno

Blackjack

Craps

Bowling

Et plus encore.

Au fil des parties, des récompenses seront offertes, comme la possibilité de s’acheter des vêtements et autres accessoires pour personnaliser le personnage et rendre le jeu plus réaliste. Pour cela, il faudra remplir des objectifs bien définis, dont la difficulté s’accentue au fur et à mesure que le jeu avance. Votre avatar pourra également se déplacer dans le jeu et aller à différents endroits.

Conclusion

Vegas Party, Poker Club et The Four Kings Casino & Slots sont les trois meilleurs jeux vidéo disponibles sur consoles qui portent sur la thématique du casino. Bien que les graphismes soient d’un réalisme déconcertant, le meilleur moyen de gagner de l’argent reste de jouer dans un casino en ligne.