No zombies – Le livre de Lila

Le livre de Lila est le troisième tome de la série d’anticipation, No zombies, des éditions Soleil. Une bande dessinée, d’Olivier Peru, Benoît Dellac et Evgeniy Bornyakov, parue en mai 2022, qui raconte une partie de l’histoire de Lila, fraichement arrivée dans l’équipe de Joseph.

Lila est seule, dans une grande pièce, attachée à un fauteuil. Des larmes coulent de ses yeux, elle semble terrifiée. Elle souhaitait simplement faire quelque chose de bien. Le résultat c’est qu’elle est en train de mourir… Elle sent que le virus la dévore de l’intérieur. Cela la brûle partout, elle a mal et n’arrive plus beaucoup à penser. Elle sent qu’elle va se transformer. Joseph lui a dit que le jour où cela lui arriverait, il faudrait qu’elle regarde en elle et qu’elle s’accroche à ses souvenirs. Mais Lila sent qu’elle a la tête en feu, elle n’y voit plus rien. Elle se demande si les autres sont là, s’ils veillent sur elle, s’ils la ramèneront. Elle a peur, elle aimerait que quelqu’un lui tienne la main. Puis, elle pense à sa mère, qui lui manque. Elle se rappelle s’être cachée, avec sa mère, qui la rassurait. Elle lui demandait d’attendre que les morts-vivants passent, que ça allait, qu’elles allaient s’en sortir…

Lila vient d’entrer dans le petit groupe de Joseph, elle n’est pas encore un No zombie, mais elle pense avoir sa place, pour aider. Cependant, elle doute aussi, elle a peur d’être un fardeau. Malheureusement, sa cheville tordue ne va pas arranger les choses, surtout avec des hordes de zombies, tout autour. Des choix vont devoir être faits, le groupe va se diviser et faire de mauvaises rencontres, entre autres. Autour de l’histoire de Lila, c’est aussi le groupe que l’on suit, avec ce scénario plutôt bien construit, comme pour les premiers tomes. Le groupe survit, poursuit sa mission, tentant de sauver des communautés et de faire revenir des zombies, avec l’aide d’un vaccin. La bande dessinée est bien structurée et découpée, jonglant avec le passé et le présent, laissant entrevoir, petit à petit, la réalité et les ennuis… Le dessin est toujours aussi agréable, moderne, vif et fluide, avec un découpage efficace.

Le livre de Lila est le troisième tome de la série No zombies, des éditions Soleil, qui propose un récit d’anticipation original et bien mené. On découvre ici un peu plus Lila, qui vient de rejoindre le groupe de Joseph. Ils poursuivent leur mission tant bien que mal…

