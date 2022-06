Les 5 meilleurs moyens de transport pour se rendre à l’aéroport

Vous êtes en pleine préparation de votre voyage à l’étranger, et vous ne savez pas quel moyen de transport choisir pour rejoindre l’aéroport. Taxi, bus, train, en Belgique, vous bénéficiez de plusieurs choix en ce qui concerne le transport. Quels sont alors les 5 meilleurs modes de transport pour vous rendre à l’aéroport de Bruxelles ? Suivez le guide !

Se rendre à l’aéroport en voiture

Pour rejoindre l’aéroport de Bruxelles, y aller en voiture reste toujours une solution appropriée. Pour cela, trois choix s’offrent à vous :

– S’y rendre avec votre propre voiture

Utiliser votre propre voiture vous permet de vous déplacer librement. Ainsi, vous êtes libre de choisir l’heure sur laquelle vous partez de votre domicile pour rejoindre l’aéroport, et si, pour votre retour, des modifications de vols se présentent, cela vous assure le fait de pouvoir repartir dès votre arrivée à l’aéroport. C’est une solution commode qui vous fait gagner plus de temps.

En plus de cela, si vous vivez en ville et que vous ne disposez pas de garage pour mettre votre voiture, cette solution vous permettra de le mettre en lieu sûr, et le récupérer au même endroit à votre retour.

– S’y rendre en taxi

S’y rendre en taxi est très simple et commode, mais plus coûteux que de s’y rendre avec sa propre voiture. Il peut être attrayant si vous vivez aux environs de l’aéroport et principalement si vous partagez les frais du trajet avec d’autres personnes. Faire appel à un taxi privé est également envisageable pour vous rendre à l’aéroport. En choisissant cette solution, il est certain que vous arriverez à temps à l’aéroport.

– S’y rendre en covoiturage

Vous rendre à l’aéroport en covoiturage est une meilleure solution, certainement moins pratique, mais également moins onéreuse. Cependant, les covoiturages ne sont pas généralement divulgués à l’avance, et les prévenir pour le retour reste une tâche assez difficile. Néanmoins, ils font plusieurs trajets et vous ne rencontrerez pas de problème à repérer un qui concorde à l’heure de votre arrivée.

Se rendre à l’aéroport en transports en commun

Dans ce contexte, vous disposez également de quelques alternatives :

– S’y rendre en bus

Si vous habitez dans la localité de l’aéroport ou dans ses environs, vous trouvez toujours une compagnie de bus qui fait le trajet de l’aéroport, dans certains cas, vous pouvez aussi choisir le métro ou le tramway.

Sinon, vous pouvez aussi choisir de vous y rendre par le biais des navettes qui joignent les localités de la région de l’aéroport. Elles font le voyage par les autoroutes et n’effectuent pas trop d’arrêts. Les coûts sont accessibles, les heures de passage bien fréquentes, et les voyageurs sont laissés près des aérogares.

– S’y rendre en train

Vous pouvez aussi opter pour le train, une solution rapide et plaisante, mais généralement plus onéreuse que les bus. La majorité des aéroports disposent d’une gare à proximité, sinon, une autre alternative peut être envisageable pour se rendre à l’aéroport depuis la gare, à savoir le tramway ou le métro.

Les éventuels hasards des voyages, tels que les pannes, les bouchons, les retards de covoiturage ou de train sont à considérer. Établissez alors une marge afin d’être certain d’arriver à l’heure pour votre enregistrement et ne pas manquer votre avion.