Tout un monde d’animaux – Un livre-jeu Deyrolle

Tout un monde d’animaux est un bel album, des éditions Gründ, en partenariat, avec Deyrolle, paru en octobre 2022. Un fabuleux livre-jeu, un documentaire interactif, qui propose aux jeunes lecteurs de découvrir des insectes étonnants, des animaux de la forêt majestueux, des créatures aquatiques magnifiques…

Le livre débute avec une introduction, qui présente la maison Deyrolle, cet étonnant cabinet de curiosités. Les célèbres planches pédagogiques illustrées, que l’on a pu, tous, découvrir à l’école, en France, mais aussi dans plus d’une centaine de pays, à travers le monde. Le graphisme fascine, les planches instruisent des générations d’élèves, grâce au trait précis et fin. Un plongeon dans ces belles images est ainsi proposé et débute par la découverte des animaux de la ferme. Des mammifères herbivores sont présentés, des vaches qui broutent dans les prés et ruminent une bonne partie de la journée. On les élève pour le lait ou pour la viande, et son cuir…

A chaque double page, les jeunes lecteurs vont découvrir quelques explications sous forme d’énigme, d’un côté. Puis de l’autre, une belle illustration, pleine de détails et travaillée. Toutes sortes d’animaux sont à retrouver dans ce bel album, des papillons, des animaux de la forêt, des insectes du jardin, des animaux marins, les créatures de la savane, de radieux oiseaux… A chaque fois quelques phrases invitent à découvrir un nouvel univers, une question invite les enfants à rechercher dans l’illustration et l’image captive rapidement le regard. Le livre-jeu est aussi instructif qu’amusant et beau, avec cette iconographie riche, sur la nature. Il se veut aussi être un outil pédagogique, pour sensibiliser les enfants, pour protéger et respecter la nature.

Tout un monde d’animaux est un bel album, des éditions Gründ, qui propose un partenariat prestigieux, avec la maison Deyrolle. Un livre-jeu captivant, invitant à découvrir différents animaux, de manière ludique, entre observation et émerveillement.

