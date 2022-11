Haba – Mon premier calendrier de l’Avent à jouer

Haba est une marque, de jeux et jouets, allemande, qui présente un nouveau calendrier de l’Avent pour les jeunes enfants, à partir de 2 ans. Mon premier calendrier de l’Avent à jouer est une nouveauté, invitant à découvrir la famille Ours, tout en s’amusant et en patientant jusqu’à Noël.

Haba, marque allemande de jeux et jouets, présente, pour cette fin d’année, un nouveau calendrier de l’avent, pour les jeunes enfants. Une grande boîte, dont un grand volet se déplie, pour laisser apparaitre les 24 fenêtres, ainsi qu’un joli décor sur lequel jouer. Un coffret complet, qui se compose de 22 figurines, 2 dés, ainsi que d’un livret.

Derrière les petites fenêtres du calendrier se cachent 24 pièces en bois de hêtre, soigneusement conçues, pour les enfants. Des figurines, d’adorables personnages, mais aussi deux dés pour pouvoir s’amuser chaque jour. Les personnages vont pouvoir jouer dans le joli décor festif, les enfants s’imaginer de belles aventures, en attendant Noël. Ils vont également pouvoir s’inspirer des histoires correspondantes, en rapport avec l’animal du jour. Des histoires à rejouer ou à réinventer, pour des parties pleines d’imaginaire.

De plus, le livret propose aussi des jeux et activités à découvrir chaque jour, en rapport également, avec le contenu déjà présent. Des jeux avec les dés, des activités ludiques et simples, pour découvrir et s’amuser autrement. Il y aura de l’observation, de la manipulation, du dénombrement, pour apprendre tout en s’amusant. Le calendrier est ludique, mais il se veut aussi pédagogique, tout en gardant l’esprit du jeu et de Noël. Les enfants vont ainsi participer à préparer les fêtes, en aidant la famille Ours, petit à petit, chaque jour un peu plus.

Le décor, les détails sont fabuleux et immersifs, les personnages à découvrir chaque jour dans les cases adorables, pour des histoires amusantes et tendres, ainsi que des activités ludiques et pédagogiques. Le calendrier est une belle merveille, qui pourra être ressortie chaque année, ou plus tard pour les petits frères ou petites sœurs. Les figurines pourront être gardées, pour jouer, tout au long de l’année, avec.

Mon premier calendrier de l’Avent à jouer est une nouveauté ludique et captivante, de la marque allemande Haba, pour cette fin d’année. Un coffret fabuleux, pour les jeunes enfants à partir de 2 ans, invitant à participer aux préparatifs de Noël, avec la famille Ours, en découvrant chaque jour un nouveau personnage, une histoire et une activité ludique.

