Les insectes en bande dessinée – Le sixième tome

Les insectes en bande dessinée reviennent avec un sixième tome, paru en juin 2021, aux éditions Bamboo. Une bande dessinée de Christophe Cazenove, François Vodarzac et Cosby, qui révèle avec beaucoup d’humour toutes les petites facettes incroyables de ce monde tout petit.

Dans un champ dévasté, ravageurs et pollinisateurs se disputent. Des rongeurs s’en prennent aux sauterelles, car plus rien ne tient debout autour d’eux. De plus, tout le monde sait bien que les sauterelles ravagent les cultures. En effet, déjà dans l’Antiquité, on appelait les ancêtres des sauterelles la huitième plaie d’Egypte… Une sauterelle affirme qu’elles peuvent être parfois brusques, lorsqu’elles se déplacent en nuage, mais pour le cas actuel, elles sont innocentes. Elles ne sont que deux et cela n’est pas assez pour faire un nuage ravageur. Le rongeur comprend que cela semble peu probable, alors, il accuse un puceron. Ce dernier est connu pour propager la fumagine et pour abîmer les plantes. Le puceron s’énerve, affirmant que c’est de la pure diffamation. De plus il demande où sont les preuves… Un deuxième rongeur constate qu’il n’y a pas de preuves ! Les gendarmes arrivent alors…

Les insectes se dévoilent toujours plus dans cette nouvelle bande dessinée, pleine d’humour, de rebondissements et de situations cocasses, où ce petit monde se met en scène, pour notre plus grand plaisir. En effet, tous les insectes prennent la parole présentant un monde fascinant, curieux et incroyable, à travers des scènes improbables et drôles. Des petites bêtes connues et d’autres beaucoup moins, qui trouvent aussi leur petite fiche pratique, pleine d’informations, pour mieux les connaître et les reconnaître. En plus d’être plein d’humour, l’album se veut aussi pédagogique, tout en sensibilisant les lecteurs sur l’importance des insectes dans notre monde. Dans ce sens, un cahier pédagogique vient compléter l’ouvrage présentant ces insectes irremplaçables pour l’environnement, l’agriculture… Le dessin est simple, rond, expressif et efficace.

Le sixième tome des Insectes en bande dessinée vient compléter cette série pleine d’humour, des éditions Bamboo, mais aussi intelligente, amenant à embarquer dans un voyage fascinant, dans un monde tout petit où l’on apprend des tas de choses sur ces petites bêtes incroyables.