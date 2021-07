Angel Iced Star – L’eau de toilette en édition limitée de MUGLER

Un vent de fraîcheur estival souffle autour d’Angel Iced Star, la nouvelle fragrance signée Thierry MUGLER. Nous avons eu le plaisir de découvrir cette édition limitée, et agréablement surpris, nous avions envie de vous la présenter plus en détail.

Angel Iced Star : Une sensation olfactive inédite

Les amoureux d’Angel risquent bien d’être surpris par la version Iced Star que nous avons trouvé plus fraîche, moins sucrée également. Soit, un parfum qui porte bien son nom, idéal lorsque les températures estivales atteignent des sommets. Le flacon d’Angel Iced Star est un délice pour les yeux. On retrouve bien sûr la bouteille originale facettée, mais cette fois-ci, autour de couleurs plus électrisantes : du vert, du rose, du bleu. Une combinaison assez inédite, en totale adéquation avec le message délivré par la fragrance : Iced Star transforme le chaud en un vent de liberté absolument délicieux.

Angel Iced Star est à retrouver en exclusivité sur LOOKFANTASTIC.

Les notes olfactives



Pas étonnant donc que les notes olfactives nous embarquent en plein cœur des vacances, au bord de la mer notamment. Il faut dire que l’eau de coco y est pour beaucoup. Elle fait de suite penser aux cocktails que nous rêvons de boire le soir après une journée à la plage. Elle apporte de la fraîcheur au parfum cela ne fait aucun doute. Quant à l’ananas, il prolonge le plaisir en ajoutant du pep’s au tout, un petit quelque chose de pétillant. Et pour celles qui seraient inquiètent de ne pas retrouver la sensualité connue des parfums MUGLER, rassurez-vous ! Elle est bel et bien présente, grâce au patchouli qui enrobe le tout très subtilement.

Angel Iced Star est une édition limitée assez surprenante. Sa fraîcheur exotique m’a déstabilisée au départ, car je suis davantage adepte de senteurs gourmandes. Néanmoins, je pense qu’elle n’aura aucun mal à séduire les femmes qui – ayant passé une journée entière en plein soleil – rêvent d’un peu de fraîcheur. Je tenais à préciser que je suis tombée sous le charme de la bouteille que je trouve superbe avec cette idée de feu et de glace. Je ne peux que reconnaître la force de MUGLER qui ne manque pas d’idées pour continuer de surprendre ses clientes.

Angel Iced Star est une eau de toilette qui sent bon l’été. Elle nous projette au cœur de ces soirées entre amis durant lesquelles une seule chose compte : la liberté !

