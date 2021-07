Rose Ivoire de Caron : Une eau de parfum envoûtante

L’eau de parfum Rose Ivoire de Caron fait partie de ces senteurs qui restent gravés dans la mémoire. Son odeur est addictive, son flacon absolument somptueux. Il rejoint “La Collection Merveilleuse” parmi d’autres essences iconiques créées par la Haute Parfumerie.

Rose Ivoire de Caron : Un parfum poudré, tout en élégance

Jean JACQUES – parfumeur de la Maison Caron – en parle mieux que personne : la rose a clairement une place de choix parmi les fragrances proposées par la Parfumerie. Mais pas n’importe quelle rose, puisqu’elle appartient au label éthique de la “Rose essential™ for life”, celle qui se distingue par son authenticité. Une rose pure, légèrement poudrée, absolument divine.

À la découverte du nouveau flacon “O”

Depuis quelque temps, Caron avait envie de changer l’esthétique de ses flacons pour “un objet hors du commun”. Grâce à la participation d’Olivia de ROTHSCHILD, ils ont eu l’idée de créer un flacon empilable en forme de “O”. Ces flacons sont déclinés en 3 tailles allant du 30 ml au 100 ml. Ils sont ressourçables à l’infini en boutique ou chez soi à l’aide de recharges disponibles sur le site en ligne. Ils répondent à un esthétisme plus moderne, dans l’air du temps. De vraies pièces de collection, ils sont superbes.

Quand la rose rencontre le poivre blanc

Si la rose a une place de choix dans cette eau de parfum, le poivre blanc apporte un côté frais et dynamique au tout. Rose Ivoire de Caron n’a pas d’âge. Il conviendra à tout type de femme. Le mélange est équilibré, à tel point qu’aucun des ingrédients de ne distingue. Ils fusionnent parfaitement bien ensemble, un régal. Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, Rose Ivoire n’est pas une fragrance chaude et entêtante, bien au contraire. Nous l’avons trouvé légère et pétillante.

Les notes olfactives

Parmi les notes olfactives, nous retrouvons la Rose de Damas, le poivre blanc, le musc blanc, l’iris et l’ambrette. Un mélange envoûtant au sillage addictif pour soi et les autres.

Vous l’aurez compris, nous sommes tombés sous le charme du parfum Rose Ivoire de Caron. Cette fragrance nous a permis de redécouvrir la rose dans toute sa splendeur : généreuse et authentique.