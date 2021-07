Tu lis quoi ? – Un album Glénat jeunesse

Tu lis quoi ? est un album jeunesse, des éditions Glénat, de Géraldine Collet et Mylène Rigaudie, paru en juin 2021. Un livre sur les livres et les différents types de lecture pour s’amuser et s’interroger, entre délicatesse et poésie, énumération et émerveillement.

Zoé lit une bande dessinée. Elle est bien, elle aussi, dans sa bulle ! Parmi les cases, il y a un chat qui poursuit une souris… Aymé, lui, se plonge littéralement dans son courrier. Il y en a plein le bureau et plein par terre. Il se sert de son fauteuil de bureau comme d’un plongeoir ! Le garçon est un peu timbré de tout garder… Dans la pénombre, Armand termine son roman. La tête à l’envers, sur un grand fauteuil, il ne veut rien entendre, il a hâte de connaître la fin ! Lou, quant à elle, est assise tranquillement dans un fauteuil. On se demande ce qu’elle peut bien lire…

La lecture est amusante, rythmée avec les différentes lectures des différents personnages. Ainsi l’on a Zoé qui aime lire les bandes dessinées, Aymé qui adore lire le courrier, Armand qui se passionne pour les romans et les lit jusqu’à la fin, mais aussi Gabrielle qui ouvre ses mails sur l’ordinateur… Mais au milieu de tout ça, personne ne sait ce que peut bien lire Lou, une petite fille blonde souriante, assise dans un fauteuil, le nez dans un livre. La chute est bien trouvée, avec le sens du partage et du plaisir. Le texte est simple, décrivant et présentant les personnages et leur lecture, avec des jeux de mots, des phrases amusantes, un brin d’humour agréable. Le dessin est tout aussi agréable, avec un trait rond, dynamique et des personnages expressifs.

Tu lis quoi ? est un album amusant, des éditions Glénat jeunesse, qui présente entre humour et tendresse, les lectures qui nous entourent au quotidien, entre le journal, les romans, les mails, le courrier, les albums et celles que l’on aime à partager…