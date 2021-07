Sideshow, le premier tome, Charly

Charly est le premier tome du diptyque Sideshow, de Corbeyran et Emmanuel Despujol, paru aux éditions Soleil, en juin 2021. Une série noire, aux frontières du réel, qui présente un homme, Charly, qui possède un pouvoir bien particulier et exécutant une mission tout aussi surprenante.

1952, à New York, dans le cimetière de Green Wood, dans Brooklyn, un enterrement a lieu. Il y a un prêtre, un homme des pompes funèbres et un homme venu se recueillir. Alors que les dernières paroles sont prononcées, le vieil homme s’en retourne. Sur son chemin, il croise une femme qui lui demande s’il était un ami de Charly. Le vieil homme explique que lui et Charly n’étaient pas vraiment proches… La femme constate pourtant que c’est le seul présent à son enterrement, cela doit bien signifier qu’il le connaissait bien ! Le vieil homme se répète et affirme qu’il ne connaissait Charly pas plus que ça. Cependant, en allumant une cigarette, il suggère qu’il savait des choses sur lui que lui-même ignorait… La femme est curieuse et demande à en savoir plus. Mais avec le temps, qu’il fait, le vieil homme ne veut pas finir en glaçon. La femme lui propose un café ou une soupe…

C’est autour d’un steak grillé avec des frites, que les deux personnages se retrouvent pour pouvoir parler de ce mystérieux Charly. Ainsi, le vieil homme présente une partie de l’enfance de Charly, le jour où le jeune garçon s’est rendu compte, après coup, qu’il avait un talent unique. Le récit est plein de mystères, présentant un monde aux frontières du réel, avec des monstres et autres créatures affreuses, qui vivent parmi les êtres humains. Alors que New York est secoué par la crise, les créatures malfaisantes pullulent et terrifient. Charly, avec son don particulier, vit de mission, pour retrouver ou neutraliser ces créatures impies. Lors d’une de ses missions, il tombe sur une troupe ambulante de monstres de foire et rencontre Tixie. La bande dessinée est plutôt bien découpée, plaisante à lire, haletante et captivante, un peu sombre, de par les faits fantastiques, mais aussi ce curieux personnage qu’est Charly, que l’on découvre, petit à petit, grâce aux récits des deux premiers personnages. Le dessin est agréable, bien exécuté, fluide et vif, avec un bel univers graphique et un découpage efficace.

Charly est le premier tome du diptyque Sideshow, des éditions Soleil, qui présente un récit noir, captivant et haletant, aux frontières du réel, avec un personnage fascinant, qui mène une mission périlleuse, accompagné d’une prisonnière bien particulière.