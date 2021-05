Les p’tits diables – Les sœurs au pouvoir !

Les sœurs au pouvoir ! est le trente et unième tome de la série pleine d’humour Les p’tits diables, des éditions Soleil. Une bande dessinée d’Olivier Dutto, qui présente une nouvelle avalanche de gags, dans lesquels Tom et Nina rivalisent d’astuces pour se piéger l’un l’autre.

Nina arrive dans la chambre de son frère, qui est tranquillement à son bureau. Elle le remercie. Tom s’interroge et lui demande pourquoi. Alors Nina explique qu’elle s’est toujours demandée pourquoi leurs parents ont voulu un deuxième enfant, alors qu’ils avaient fait un chef-d’œuvre en premier. Puis, elle a compris, que s’ils n’avaient eu qu’elle, tout le monde aurait cru qu’être aussi parfaite, géniale et sublime qu’elle serait la normalité. Ils ont donc fait un deuxième enfant afin que les gens puissent comparer et réaliser que lui est moche, stupide et débile ! Maintenant, le monde entier peut se rendre compte à quel point Nina est merveilleuse, car son frère fait encore plus ressortir les qualités de sa sœur. Voilà pourquoi, elle le remercie. Un peu plus tard, Tom demande maladroitement à ses parents de bien vouloir faire un troisième enfant, afin que l’on puisse voir ses qualités…

En effet, Nina et Tom rivalisent d’astuces et d’ingéniosités pour ne cesser de se piéger, entre mégaphone qui rend sourd, la non-confiance à travailler dès le plus jeune âge, ou encore l’apéro parfait entre plaisir et santé ! Mais il existe aussi quelques moments où les deux personnages se retrouvent pour comploter dans le dos de leurs parents, afin d’être plus tranquilles. Les gags s’enchainent, dans cette nouvelle bande dessinée pleine d’humour et de rebondissements, où le frère et la sœur ne manquent jamais d’idées pour agacer et mettre en déroute l’autre. Les dialogues sont piquants, pour la plus grande joie du lecteur. La pire des sœurs ne manque jamais une occasion pour rabaisser son petit frère et cela depuis tout petit et rappelle, dans cet album, que les filles peuvent changer le monde. Le dessin reste le même, simple et efficace, avec un trait rond et doux, des personnages expressifs et un univers coloré.

